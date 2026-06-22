Disminuye la matrícula en centros educativos públicos de San Pedro Sula

San Pedro Sula

La reducción de la matrícula en los centros educativos públicos de San Pedro Sula durante 2026 ha encendido las alertas entre las autoridades educativas, que observan una disminución de casi 3,000 estudiantes en comparación con el año anterior. El director distrital de Educación, Gilberto Benítez, informó que en 2025 la matrícula alcanzó los 148,956 alumnos, mientras que este año se contabilizan 145,998 estudiantes, lo que representa una diferencia de 2,958 escolares y un alcance del 98.01 % respecto al período anterior.

"Estamos a mitad de año y todavía no hemos logrado alcanzar la matrícula que teníamos en 2025. Eso significa que la matrícula ha bajado", expresó el funcionario.

Benítez señaló que la situación genera preocupación debido a que actualmente existen condiciones favorables para la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, entre ellas matrícula gratuita, merienda escolar y personal docente asignado en los centros educativos.

No obstante, miles de niños y jóvenes continúan fuera de las aulas. Tras consultar con directores de amplia trayectoria, el funcionario indicó que la principal causa estaría relacionada con las dificultades económicas que enfrentan muchas familias. Según explicó, numerosos padres carecen de recursos para cubrir gastos básicos como uniformes, zapatos, mochilas y útiles escolares, lo que limita la asistencia de sus hijos a clases.

"El principal problema es que muchos padres no tienen dinero para comprar útiles escolares, uniformes, zapatos y otros gastos necesarios para que sus hijos puedan asistir a clases", afirmó.

El director distrital advirtió que el comportamiento observado en San Pedro Sula podría reflejar una situación similar en otras regiones del país. Datos preliminares indican que a nivel nacional aún faltan más de 22,000 estudiantes para igualar la matrícula registrada en 2025.

Asimismo, reconoció que será complicado alcanzar la meta gubernamental de dos millones de estudiantes matriculados este año, tomando en cuenta que el calendario académico ya se encuentra avanzado. Como parte de las estrategias para recuperar la matrícula, las autoridades mantienen abierto el proceso de inscripción durante todo el año; sin embargo, Benítez admitió que la medida no ha sido suficiente para reincorporar a los alumnos que permanecen fuera del sistema educativo.

Las autoridades educativas continúan analizando alternativas para reducir la deserción escolar y promover el retorno de los estudiantes, especialmente en los sectores más afectados por la situación económica.

Semana de oxigenación

Benítez también informó que la semana de descanso u oxigenación estudiantil será durante los primeros días de julio, conforme al calendario académico de la Secretaría de Educación. Explicó que este período permitirá a estudiantes y docentes contar con un espacio para el descanso y la convivencia familiar antes de iniciar el segundo semestre del año lectivo.