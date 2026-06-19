Capturan a presunto cabecilla de “La Fobi”, estructura vinculada al narcotráfico en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.

Las autoridades hondureñas capturaron en las últimas horas a un hombre identificado únicamente como Josué, de 30 años, señalado como uno de los presuntos cabecillas de la estructura criminal conocida como “La Fobi”, investigada por supuestos vínculos con el narcotráfico y el tráfico ilegal de armas.

La detención se llevó a cabo durante un allanamiento con orden judicial ejecutado en el sector de Río Hondo, a la altura del kilómetro 15 de la carretera que conduce hacia el departamento de Olancho. La operación fue desarrollada por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), con apoyo de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE).

De acuerdo con las investigaciones, la organización mantenía operaciones relacionadas con la distribución de drogas en distintos sectores de la colonia Cerro Grande y otras zonas cercanas al corredor que conecta Tegucigalpa con Olancho. Las autoridades sostienen que la estructura contaba con una red destinada al abastecimiento de diversos puntos de venta controlados por sus integrantes.