Mario Zelaya y José Ramón Bertetty reciben condena por fraude al Estado en caso IHSS

Tegucigalpa, Honduras

La Sala IV del Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción condenó este viernes a Mario Roberto Zelaya y José Ramón Bertetty a nueve años y cuatro meses de prisión por el delito de fraude continuado en perjuicio de la administración pública, dentro del emblemático caso de los “14 contratos” del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). La portavoz del Poder Judicial, Bárbara Castillo, informó que ambos exfuncionarios fueron encontrados culpables de participar en el millonario desfalco al IHSS, que asciende a más de 158 millones de lempiras.

Según las investigaciones, el dinero estaba destinado para la ejecución de proyectos de infraestructura dentro de la institución, pero terminó siendo desviado mediante una red de contratos irregulares. “Estos ciudadanos fueron condenados a nueve años y cuatro meses de prisión, además de una multa que será efectiva en la etapa de ejecución”, detalló Castillo. En la misma causa, Óscar Guerra Ocampo recibió una condena de cinco años, cinco meses y diez días de prisión, mientras que Alex Edilio Reyes y Rubén Lozano fueron sentenciados a tres años y cuatro meses de cárcel. A todos los condenados también se les impuso una multa económica que será determinada en la etapa de ejecución de sentencia. La resolución quedará firme en un plazo de 20 días hábiles, siempre que ninguna de las partes interponga recurso de casación. En contraste, el tribunal absolvió a varios imputados, entre ellos Javier Pastor, Carlos Montes, Luis Cuello y Aldo Sevilla. Mario Zelaya y José Ramón Bertetty continuarán en prisión debido a otras condenas y procesos pendientes relacionados con casos de corrupción ligados al IHSS, mientras que los otros tres condenados permanecerán bajo medidas sustitutivas.

Antecedentes