Multan con cinco mil lempiras a dueño de "Spy", perro arrastrado con carro en Choloma, Cortés

La Alcaldía de Choloma, Cortés, decomisó a "Spy", el perro que fue captado en un video siendo arrastrado por un vehículo, y aplicó una multa de L5,000 a su propietario, conocido como Don Lenin.
El animal será entregado a una organización dedicada al rescate de mascotas para su recuperación y posterior proceso de adopción.
La decisión fue anunciada por las autoridades municipales luego de la indignación que provocó la difusión del video en redes sociales, donde se observa al perro siendo arrastrado por las calles del municipio.
Según la comuna, tras el decomiso, el perro quedó bajo resguardo y será sometido a una evaluación antes de ser entregado a una organización especializada en el rescate y protección de animales.
El caso tomó relevancia luego de que Don Lenin fuera requerido por la Policía Nacional y presentado ante la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), donde ofreció su versión de lo ocurrido y pidió disculpas a la población.
"Yo le pido disculpas a la población, a las redes sociales, porque ellos saben que sí actué mal, pero el perrito lo tengo en la casa y ahí lo vamos a recuperar", expresó el propietario en declaraciones brindadas tras ser requerido por las autoridades.
De acuerdo con la información proporcionada previamente por la Policía, investigadores inspeccionaron la vivienda del ciudadano, el vehículo y al perro. Tras la revisión, el fiscal de turno determinó que el animal no presentaba lesiones, por lo que el propietario fue dejado en libertad y no quedó detenido.
La liberación del ciudadano generó cuestionamientos por parte de la organización Mascotas en Adopción, cuyos representantes solicitaron al Ministerio Público profundizar las investigaciones al considerar que el video evidenciaba un presunto caso de maltrato animal.
Con el decomiso de "Spy" y la imposición de la sanción económica, la Alcaldía de Choloma adoptó medidas administrativas sobre el caso, mientras el perro permanecerá bajo protección hasta completar su evaluación y ser puesto en adopción.