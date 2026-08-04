Multan con cinco mil lempiras a dueño de "Spy", perro arrastrado con carro en Choloma, Cortés

Choloma, Cortés

La Alcaldía de Choloma, Cortés, decomisó a "Spy", el perro que fue captado en un video siendo arrastrado por un vehículo, y aplicó una multa de L5,000 a su propietario, conocido como Don Lenin.

El animal será entregado a una organización dedicada al rescate de mascotas para su recuperación y posterior proceso de adopción.

La decisión fue anunciada por las autoridades municipales luego de la indignación que provocó la difusión del video en redes sociales, donde se observa al perro siendo arrastrado por las calles del municipio.

Según la comuna, tras el decomiso, el perro quedó bajo resguardo y será sometido a una evaluación antes de ser entregado a una organización especializada en el rescate y protección de animales.

El caso tomó relevancia luego de que Don Lenin fuera requerido por la Policía Nacional y presentado ante la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), donde ofreció su versión de lo ocurrido y pidió disculpas a la población.