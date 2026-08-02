"No se configuró delito": esto dice el MP sobre supuesto maltrato animal contra un perro en Choloma

Choloma

Luego de la indignación causada en redes sociales por la difusión de un video que mostraba el supuesto traslado inadecuado de un perro en la colonia López Arellano, a la salida de Cerro Verde, en Choloma, Cortés, el Ministerio Público (MP) aclaró la situación tras realizar una inspección de oficio en el lugar. La actuación fue coordinada a través de la Fiscalía de Delitos Comunes y su sección de turno, enviando de inmediato a agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) a la vivienda del ciudadano señalado para constatar el estado de salud del animal.

Hallazgos de la inspección

Durante el procedimiento, los investigadores procedieron a examinar al animal y revisaron el expediente de su atención veterinaria, determinando que el can no tenía lesiones ni marcas de maltrato físico. Asimismo, se comprobó mediante la documentación médica presentada que el estado de delgadez del perro se debe a un tratamiento en curso contra una infestación de garrapatas, sostiene el MP. Las autoridades informaron que, con base en el Artículo 32 de la Ley de Protección y Bienestar Animal, el delito penal de maltrato animal requiere que se produzca la muerte, la pérdida de extremidades o la incapacidad permanente de movilización del canino. Al no constatarse ninguna de estas circunstancias, la Fiscalía determinó que no se configuró un delito penal. No obstante, el caso no queda del todo cerrado en el ámbito administrativo. El Ministerio Público remitió las actuaciones a las autoridades municipales y al Juzgado de Paz correspondientes, entes encargados de evaluar e imponer posibles sanciones o infracciones administrativas (leves, graves o muy graves). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Finalmente, el MP reiteró "su compromiso con la Ley de Protección y Bienestar Animal y reafirma que cualquier persona u organización con evidencia adicional puede presentarla ante la Fiscalía, la municipalidad o el Juzgado de Paz correspondiente".

Dueño pide disculpas

Lenin, dueño del perro, pidió disculpas a la población y explicó su versión de los hechos luego de que la Policía Nacional lo dejara libre tras la difusión de las imágenes en redes sociales. Tras ser liberado, el hombre aseguró que el perro se encuentra en su vivienda, bajo cuidado, mientras se recupera. Su liberación ocurrió luego de que un fiscal de turno determinara que el animal no presentaba lesiones. “Yo le pido disculpas a la población, a las redes sociales, porque ellos saben que sí actué mal, pero el perrito lo tengo en la casa y ahí lo vamos a recuperar”, manifestó.