Matan a balazos a dos jóvenes que se encontraban sentados afuera de una casa en Catacamas, Olancho

Olancho

Dos jóvenes murieron de forma violenta la tarde de ayer en el barrio La Trinidad, en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de las víctimas.

Según las informaciones sobre el caso, vecinos del sector reportaron al número de emergencias 911 una fuerte balacera en una vivienda; posteriormente, una patrulla policial llegó al lugar para verificar el hecho.