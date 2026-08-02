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Matan a balazos a dos jóvenes que se encontraban sentados afuera de una casa en Catacamas, Olancho

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de las víctimas mortales

Matan a balazos a dos jóvenes que se encontraban sentados afuera de una casa en Catacamas, Olancho

Varios sujetos armados los habrían atacado ayer sábado en horas de la tarde. Imagen referencial de archivo.
Olancho

Dos jóvenes murieron de forma violenta la tarde de ayer en el barrio La Trinidad, en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de las víctimas.

Según las informaciones sobre el caso, vecinos del sector reportaron al número de emergencias 911 una fuerte balacera en una vivienda; posteriormente, una patrulla policial llegó al lugar para verificar el hecho.

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Además, las investigaciones preliminares establecen que todo se originó cuando varios sujetos armados llegaron hasta la entrada de la casa y dispararon sin mediar palabra contra los dos jóvenes, quienes se hallaban sentados en la entrada. Tras el ataque, los agresores huyeron de la escena.

Los cadáveres de los jóvenes fueron levantados por personal de Medicina Forense. Se espera que en las próximas horas la Policía Nacional pueda proporcionar más detalles del caso, específicamente sobre el móvil del crimen y la identidad tanto de las víctimas como de los criminales.

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Redacción La Prensa
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