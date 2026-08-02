Al menos tres muertos en un tiroteo en una zona comercial de Idaho, EE UU

Washington

Al menos tres personas murieron y varias resultaron heridas en un tiroteo ocurrido ayer sábado en una zona comercial muy concurrida en Twin Falls, Idaho (EE.UU.).

El jefe de policía de Twin Falls, Matthew Hicks, afirmó que el presunto autor de los disparos había muerto y que "la amenaza para la comunidad ha terminado".

Por el momento no han trascendido ni la identidad del sospechoso ni el posible móvil que le llevó a realizar el ataque, ya que la investigación continúa abierta.

"Hoy ha sido un día muy difícil aquí en Twin Falls", señaló el jefe de policía a los medios. El tiroteo tuvo lugar en una zona del norte de la ciudad en la que hay numerosos hoteles y restaurantes y es un importante centro de reunión para residentes y turistas.