  1. Inicio
  2. · Mundo

Al menos tres muertos en un tiroteo en una zona comercial de Idaho, EE UU

"Hoy ha sido un día muy difícil aquí en Twin Falls", señaló el jefe de policía local a los medios. El tiroteo tuvo lugar en una zona donde hay numerosos hoteles y restaurantes

  • Actualizado: 02 de agosto de 2026 a las 06:50 -
  • Agencia EFE
Al menos tres muertos en un tiroteo en una zona comercial de Idaho, EE UU

Imagen de una patrulla policial de Idaho State Police. Fotografía tomada de https://www.facebook.com/IdahoStatePolice/photos.

Washington

Al menos tres personas murieron y varias resultaron heridas en un tiroteo ocurrido ayer sábado en una zona comercial muy concurrida en Twin Falls, Idaho (EE.UU.).

El jefe de policía de Twin Falls, Matthew Hicks, afirmó que el presunto autor de los disparos había muerto y que "la amenaza para la comunidad ha terminado".

Por el momento no han trascendido ni la identidad del sospechoso ni el posible móvil que le llevó a realizar el ataque, ya que la investigación continúa abierta.

"Hoy ha sido un día muy difícil aquí en Twin Falls", señaló el jefe de policía a los medios. El tiroteo tuvo lugar en una zona del norte de la ciudad en la que hay numerosos hoteles y restaurantes y es un importante centro de reunión para residentes y turistas.

Revelan que influencer Valeria Márquez era la novia del hijo de un poderoso narco

Las autoridades se inclinan por creer que solo había un atacante, pero tratan de averiguar si hubo más personas "que podrían haber estado involucradas", según explicó Josh Palmer, el portavoz de la ciudad, a CNN.

Las autoridades pidieron a los ciudadanos que no se acercaran a la zona durante las horas más críticas, en las que intentaban reducir al agresor.

Tras la preocupación inicial, fueron muchas las muestras de agradecimiento a las autoridades y los servicios médicos por la resolución de la crisis.

"Agradezco la rápida respuesta de los servicios de emergencia de Idaho", escribió el senador del estado, Mike Crapo, en su cuenta de X. EFE

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias