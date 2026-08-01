Irán amenaza a países regionales que cooperen con Estados Unidos

Teherán, Irán

Irán afirmó este viernes que Estados Unidos acelera una escalada generalizada de la guerra en Oriente Medio y advirtió a los países de la región que reconsideren su cooperación militar con Washington o, de lo contrario, "arderán en el fuego de la guerra".

"Declaramos con toda claridad que los países musulmanes deben reconsiderar su cooperación y colaboración con Estados Unidos. De lo contrario, cualquier país que se convierta en el escudo defensivo de la criminal y agresora Estados Unidos arderá en el fuego de la guerra", afirmó el comandante del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el general de división Ali Abdolahi, en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

El alto mando militar aseguró que Washington "sigue, con una aceleración creciente, el camino de una escalada generalizada de la guerra regional" y sostuvo que esta estrategia busca "expandir y consolidar un dominio ilegítimo sobre toda la región".