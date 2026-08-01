Embajadas de EEUU en Oriente Medio instan a sus ciudadanos a abandonar la región

Washington, Estados Unidos.

Las embajadas de Estados Unidos en múltiples países de Oriente Medio advirtieron este sábado de una posible "escalada imprevista" de la guerra en la región e instaron a sus ciudadanos a considerar "seriamente" abandonarla. "Debido al aumento de las tensiones en Oriente Medio, la situación de seguridad sigue siendo compleja y existe la posibilidad de una escalada imprevista (...). Los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en la región deberían plantearse la posibilidad de salir de ella o estar preparados para hacerlo en caso de que se produzca una escalada", escribieron en sus redes sociales y páginas webs las embajadas de Israel, Jordania, Egipto, Arabia Saudí, Irak, Emiratos Árabes Unidos y Baréin.

Las instituciones urgieron a los ciudadanos a estar preparados para posibles cancelaciones de vuelos, cierres periódicos del espacio aéreo y potenciales interrupciones en los desplazamientos. En su alerta conjunta, resaltaron que los edificios diplomáticos de EE.UU., incluidos los situados fuera de Oriente Medio, han sido objeto de ataques con anterioridad. "Irán y los grupos que lo apoyan podrían atacar otros intereses estadounidenses en el extranjero o en lugares asociados con Estados Unidos y los estadounidenses en todo el mundo, incluidas empresas y otras instituciones", anotaron. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además, subrayaron que la situación en Oriente Medio sigue siendo "inestable" y que "el régimen iraní es impredecible, como demuestran sus recientes decisiones de atacar zonas de la región sin previo aviso, así como de ampliar los ataques a zonas que no habían sido objetivo anteriormente".