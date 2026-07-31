Trump dice que está perdiendo la "fe" en los negociadores iraníes porque "mienten"

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este viernes que está perdiendo la "fe" en las conversaciones con Irán para poner fin al conflicto porque, a su juicio, los negociadores de la República Islámica "mienten". "Estoy perdiendo la fe en ellos porque mienten", respondió a la prensa durante una reunión con su gabinete celebrada en el retiro presidencial de Camp David, a las afueras de Washington.

Trump recordó que esta misma semana, después de que Estados Unidos frenara sus ataques para dar espacio a las conversaciones, los iraníes "dispararon cinco misiles". "Los interceptamos, pero estábamos en medio de una negociación", criticó el mandatario. El inquilino de la Casa Blanca insistió en que "los iraníes siempre quieren hablar, pero incumplen su palabra muy a menudo". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según dijo, sus enviados especiales, Steve Witkoff y Jared Kushner, además del vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, siguen involucrados en las conversaciones.