Recién nacidos o menores de 1 año: el perfil de las 17 víctimas por tos ferina

Todas las muertes por tos ferina ocurrieron en menores de edad procedentes de Francisco Morazán, Cortés, Yoro, Colón y Olancho. Jefa del PAI afirma que se debe a la baja vacunación

Recién nacidos o menores de 1 año: el perfil de las 17 víctimas por tos ferina

Honduras reporta 215 personas afectadas por tos ferina, la mayoría menores de edad. Las autoridades piden a las embarazadas y padres de familia completar el esquema de vacunación de sus hijos.

 Foto: Cortesía
  • Actualizado: 30 de julio de 2026 a las 11:24 /
  • Haydi Carrasco
Tegucigalpa, Honduras

Los casos de tos ferina en Honduras se expanden de forma rápida. Hasta el pasado 27 de julio de 2026 se reportaron 215 personas que dieron positivo a la enfermedad, pero también 17 muertes.

Según los registros de la Secretaría de Salud, 9 de las 17 víctimas tenían menos de 2 meses, es decir, eran recién nacidos.

Otros 6 tenían entre 2 y 6 meses, mientras que un caso fue en un bebé que tenía entre 7 y 11 meses, y un caso de un menor de apenas un año. Esto significa que las 17 muertes ocurrieron en menores de edad.

Los registros, además, muestran que 11 de víctimas eran niñas (7 de cada 10 casos) y el resto varones.

Odalys García, jefa jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), aseguró que esto se debe a los bajos niveles de vacunación, pues "tenemos coberturas abajo del 70%; para poder decir que tenemos coberturas óptimas tendrían que estar en el 95% o más, y tenemos abajo del 70%, incluyendo las embarazadas, incluyendo los menores de 5 años, incluyendo los menores de 1 año, entonces estos son factores que abonan para que haya un mayor número de casos y un mayor número de muertes por tos ferina”.

Para la funcionaria, los bebés son los más vulnerables porque nacen desprotegidos debido a que sus madres no se vacunaron en el embarazo. Afirmó que la vacuna TDAP protege a la madre y al bebé los primeros dos meses de nacido y que luego deben completar el esquema de vacunación.

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casos

de tos ferina se registraron en Honduras desde 2013 hasta el 15 de julio de 2026. De esa cifra, 619 (el equivalente al 68% del total) fueron en menores de 0-1 años.

Alerta en los departamentos

Las muertes por tos ferina se concentran 7 regiones de Honduras, todas ubicadas en el norte, centro y oriente de Honduras, precisamente donde también se reportan más casos desde 2013.

LA PRENSA Premium analizó el histórico de reportes de tos ferina, evidenciando que dese hace 13 años los bebés han sido los más vulnerables y en este 2026 los reportes de decesos lo confirman.

El mayor número de casos se concentra en las dos ciudades más importantes: San Pedro Sula y el Distrito Central, donde fallecieron 9 niños por tosferina.

En la región de Francisco Morazán fueron 3 y otros 2 en Cortés. El resto de casos ocurrieron en las regiones sanitarias de Colón, Olancho y Yoro.

El epidemiólogo Manuel Sierra dijo a LA PRENSA Premium que estos puntos registran más casos de tos ferina por la densidad poblacional, también por la baja vacunación y la inmunidad a la vacuna, es decir, el efecto de la inmunización "se va desvaneciendo con el tiempo".

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