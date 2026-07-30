Recién nacidos o menores de 1 año: el perfil de las 17 víctimas por tos ferina

Tegucigalpa, Honduras

Los casos de tos ferina en Honduras se expanden de forma rápida. Hasta el pasado 27 de julio de 2026 se reportaron 215 personas que dieron positivo a la enfermedad, pero también 17 muertes.

Según los registros de la Secretaría de Salud, 9 de las 17 víctimas tenían menos de 2 meses, es decir, eran recién nacidos.

Otros 6 tenían entre 2 y 6 meses, mientras que un caso fue en un bebé que tenía entre 7 y 11 meses, y un caso de un menor de apenas un año. Esto significa que las 17 muertes ocurrieron en menores de edad.

Los registros, además, muestran que 11 de víctimas eran niñas (7 de cada 10 casos) y el resto varones.