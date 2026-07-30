¿Cuándo inicia el juicio contra "Chande" Ardón, exalcalde de El Paraíso, Copán?

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El Poder Judicial informó que el próximo lunes 3 de agosto, a primeras horas de la mañana, dará inicio el juicio oral y público contra Amílcar Alexander Ardón Soriano, exalcalde de El Paraíso, Copán, quien enfrenta un proceso por el presunto delito de lavado de activos en perjuicio del Estado de Honduras. De acuerdo con la información, el juicio se desarrollará en la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, donde el Ministerio Público y la defensa técnica del exedil presentarán los medios de prueba que sustentan sus respectivos argumentos.

Las autoridades judiciales indicaron que las audiencias se extenderán durante las próximas semanas, período en el que el tribunal conocerá la evidencia documental, pericial y testimonial presentada por ambas partes antes de emitir una resolución sobre el caso.



¿De qué acusan a "Chande" Ardón?

Según las investigaciones del Ministerio Público, Alexander Ardón estaría vinculado con operaciones de lavado de activos relacionadas con la organización criminal conocida como el "Cartel AA", que presuntamente operó desde aproximadamente 2003 en actividades ligadas al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales. La acusación sostiene que el exalcalde habría construido un patrimonio conformado por residencias, vehículos de alta gama y diversas propiedades que, presuntamente, tendrían origen en actividades ilícitas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

USA lo deportó tras cumplir condena por narcotráfico

Ardón fue capturado el 7 de abril de 2025 en Honduras, luego de ser deportado desde Estados Unidos, donde cumplió una condena por narcotráfico. Durante su proceso en ese país, colaboró con la justicia estadounidense y brindó testimonio en los juicios contra el expresidente Juan Orlando Hernández y el de su hermano, Juan Antonio "Tony" Hernández.

El exedil se entregó a las autoridades estadounidenses en febrero de 2018 tras alcanzar un acuerdo de colaboración con la Administración para el Control de Drogas (DEA). Posteriormente fue procesado por conspiración para traficar cocaína hacia territorio estadounidense. De acuerdo con la acusación presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Ardón cobraba una cuota por cada kilogramo de cocaína que transitaba por el municipio de El Paraíso, Copán, zona que era considerada un punto estratégico para el traslado de cargamentos de droga.

Controlaba la ruta del narcotráfico en el occidente de Honduras