Respaldo liberal a reformas del sector eléctrico dependerá de la aceptación de su propuesta

Tegucigalpa, Honduras

La crisis energética que impacta de forma severa la economía de las familias y el aparato productivo de Honduras continúa en el centro del debate político dentro del Congreso Nacional.

Frente a los constantes racionamientos del servicio de energía, las tarifas elevadas y las pérdidas operativas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), las fuerzas políticas han intensificado los cabildeos para definir el futuro del sector eléctrico.

En ese escenario, la bancada del Partido Liberal ha asumido un rol determinante para la aprobación de cualquier marco regulatorio en la cámara legislativa.

​Tras rechazar el proyecto inicial remitido por el Poder Ejecutivo, los diputados liberales avanzan en la estructuración de una propuesta técnica integral construida a partir de experiencias regionales exitosas.

Los parlamentarios enfatizaron que el respaldo de su bancada a la reforma legal dependerá estrictamente de la apertura e integración de las observaciones elaboradas por sus equipos de trabajo.

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​"Nuestra propuesta es algo que estamos construyendo con calma pero con diligencia; que tomen en cuenta nuestras observaciones es el factor determinante para que se puedan aprobar estas leyes", expresó Johsy Toscano, diputado liberal y vicepresidente del Congreso Nacional.

​Para fundamentar el proyecto de ley alternativo, una comitiva de parlamentarios sostuvo jornadas de trabajo con consultores e ingenieros especialistas de Panamá, El Salvador, Guatemala y Costa Rica.

La meta del equipo técnico radicó en estudiar las transformaciones institucionales adoptadas por los países vecinos, identificando tanto las fallas operativas como los aciertos en la gestión del suministro eléctrico.

​La intención de los legisladores busca aplicar soluciones adaptadas a la realidad nacional que permitan superar el déficit de generación y distribución sin comprometer el patrimonio público de la estatal eléctrica.