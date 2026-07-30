Hondureño es sentenciado en Texas tras aceptar delito contra menor de 13 años

Texas, Estados Unidos.

El sentenciado fue identificado como Joel Alexander Orellana Ramos , de 21 años y originario de La Lima, Cortés . La resolución fue emitida por el juez Thomas West, del 19.º Tribunal de Distrito Estatal de Waco, quien aprobó el acuerdo alcanzado entre la defensa y la Fiscalía del condado de McLennan.

Un hondureño fue condenado a ocho años de prisión en Estados Unidos tras declararse culpable de un delito de agresión sexual agravada contra una menor de 13 años, hecho ocurrido en 2024 en el estado de Texas.

De acuerdo con el expediente judicial, Orellana Ramos admitió su responsabilidad en el delito, considerado de primer grado y que contempla penas de hasta cadena perpetua. Sin embargo, como parte del acuerdo, recibió una condena de ocho años de prisión.

Las investigaciones establecen que la víctima, una adolescente de 13 años, había salido de su vivienda y posteriormente se comunicó con el ahora condenado utilizando el teléfono celular de su abuela. Posteriormente, el hondureño pasó por ella y la trasladó a otra residencia, donde ocurrió la agresión, según la documentación del caso.

La denuncia fue presentada después de que la menor acudiera junto a su madre a un hospital de Waco para una evaluación médico-forense. Durante la investigación, la víctima identificó al sospechoso como "Joel", mientras que las autoridades informaron que el examen permitió recuperar evidencia biológica que fue incorporada al proceso judicial.

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Además de la pena de prisión, Orellana Ramos deberá inscribirse de por vida en el registro de delincuentes sexuales. También permanecerá sujeto a una orden de detención migratoria y, una vez cumpla su condena, podría enfrentar un proceso de deportación de Estados Unidos.

El tiempo que ha permanecido detenido en la cárcel del condado de McLennan, equivalente a 371 días, será acreditado al cumplimiento de la sentencia.