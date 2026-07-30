Fiesta, mujeres y alcohol: las polémicas vacaciones de Olise en Turquía

Olise disfruta de sus días de descanso tras la cita internacional y antes de sumarse al Bayern Múnich para encarar la nueva temporada.
Vacaciones de Olise en Turquía rodeado de mujeres y alcohol
La estrella de la selección gala y del Bayern Múnich quedó en el centro de la polémica tras viralizarse imágenes de una fiesta en alta mar; el futbolista descansa luego de su gran desempeño en la Copa del Mundo 2026. FOTOS EFE, Instagram @7oh7p
Michael Olise vuelve a ser tendencia. El crack del Bayern fue captado disfrutando de unas lujosas vacaciones en un yate en Turquía.
Un video de Michael Olise rodeado de mujeres en bikini y con un vaso en la mano desató miles de comentarios en redes.
El crack del Bayern todavía sigue de vacaciones tras su paso por Francia en el Mundial.
Mujeres, música y bebidas: así fueron las vacaciones de Michael Olise que están dando la vuelta al mundo.
El futbolista francés fue grabado relajándose en un exclusivo paseo en yate y las imágenes ya son virales.
Una de las bellas mujeres con las que sale Olise es Pamela Quijas, quien salía al lado del jugador francés disfrutando en el yate.
La bella modelo tiene más de 176 mil seguidores en instagram.
Después del Mundial, Olise decidió desconectarse... pero sus vacaciones terminaron en boca de todos.
El extremo francés disfruta de su descanso mientras continúa la atención mediática sobre su situación personal.
Las imágenes del jugador llegan semanas después de que trascendiera el conflicto legal con su expareja relacionado con la manutención y el contacto con su hija, asunto sobre el que él no se ha pronunciado públicamente.
El futbolista vuelve a acaparar titulares, esta vez lejos de las canchas y por motivos extradeportivos.
Olise viene de hacer un gran Mundial con Francia donde fue el más asistidor con 7 contribuciones.
Mientras disfruta de sus vacaciones en Turquía, Michael Olise sigue siendo uno de los nombres más comentados dentro y fuera del fútbol.