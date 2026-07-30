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Fiesta, mujeres y alcohol: las polémicas vacaciones de Olise en Turquía

Olise disfruta de sus días de descanso tras la cita internacional y antes de sumarse al Bayern Múnich para encarar la nueva temporada.

Vacaciones de Olise en Turquía rodeado de mujeres y alcohol

Fiesta, mujeres y alcohol: las polémicas vacaciones de Olise en Turquía
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La estrella de la selección gala y del Bayern Múnich quedó en el centro de la polémica tras viralizarse imágenes de una fiesta en alta mar; el futbolista descansa luego de su gran desempeño en la Copa del Mundo 2026. FOTOS EFE, Instagram @7oh7p
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Michael Olise vuelve a ser tendencia. El crack del Bayern fue captado disfrutando de unas lujosas vacaciones en un yate en Turquía.
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Un video de Michael Olise rodeado de mujeres en bikini y con un vaso en la mano desató miles de comentarios en redes.
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El crack del Bayern todavía sigue de vacaciones tras su paso por Francia en el Mundial.
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Mujeres, música y bebidas: así fueron las vacaciones de Michael Olise que están dando la vuelta al mundo.
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El futbolista francés fue grabado relajándose en un exclusivo paseo en yate y las imágenes ya son virales.
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Una de las bellas mujeres con las que sale Olise es Pamela Quijas, quien salía al lado del jugador francés disfrutando en el yate.

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La bella modelo tiene más de 176 mil seguidores en instagram.
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Después del Mundial, Olise decidió desconectarse... pero sus vacaciones terminaron en boca de todos.
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El extremo francés disfruta de su descanso mientras continúa la atención mediática sobre su situación personal.
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Las imágenes del jugador llegan semanas después de que trascendiera el conflicto legal con su expareja relacionado con la manutención y el contacto con su hija, asunto sobre el que él no se ha pronunciado públicamente.
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El futbolista vuelve a acaparar titulares, esta vez lejos de las canchas y por motivos extradeportivos.
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Olise viene de hacer un gran Mundial con Francia donde fue el más asistidor con 7 contribuciones.

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Mientras disfruta de sus vacaciones en Turquía, Michael Olise sigue siendo uno de los nombres más comentados dentro y fuera del fútbol.
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