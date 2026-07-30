Estas zonas de Honduras no tendrán energía este viernes 31 de julio

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó en qué zonas del país programó cortes de electricidad para este viernes 31 de julio del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Comayagua, Cortés, Olancho, y Francisco Morazán, según indica el comunicado.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos seis horas en varias de estas zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz se realizan para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el departamento de Comayagua, los cortes se realizarán en dos jornadas. La primera será de 8:15 de la mañana a 2:15 de la tarde e incluirá los sectores de San Jerónimo, Las Maderas, Fátima, La Cuesta, El Espino, La Laguna, Rancho Grande, Miraflores, Peladeritos, San Luis, Jamalteca, La Libertad, Ojo de Agua, San Rafael, Corralito, Loma Ocotes, Los Alfaros, Los Jardines, El Olvido, aldea La Esperanza, El Tablón, La Soledad, El Plan Grande, San Andrés, Los Anices, Las Lajas, Dulce Nombre, Los Alpes, Cabeceras, Terreritos, Palo de Agua, El Mango, El Mal Paso, Minas de Oro, Joya de Mulas, San José del Coyolar, El Hielo y Quebrada Amarilla.
La segunda interrupción en Comayagua está programada de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde y abarcará Agua Blanca, La Guadalupe, la Penitenciaría El Porvenir, Horcones, Agua Caliente, La Laguna, La Masica, El Zapote, Esquías, La Zabaneta, La Peña, Mal Paso, Terrerito de Las Trancas, Minas de Oro, Minas de San Antonio, Nicaragüita, Terrerito de Los Cuellos, San José del Potrero y comunidades aledañas.
En el departamento de Olancho, la suspensión del servicio eléctrico se extenderá de 9:10 de la mañana a 3:10 de la tarde. Entre las zonas afectadas figuran los barrios El Espino y Villa Linda, las colonias Nueva Patria y Agrícola, el Aeropuerto, El Acuacate, La Sosa, El Coyote, Nuevo Progreso, así como las aldeas La Unión, Talgua, Siguate, Río Tinto, Pataste, Chicaltepe, Agua Blanca y Santa Clara.
También permanecerán sin energía las comunidades de Wingle, Los Cerritos, El Culebrero, El Hormiguero, El Rincón, Yarauca, Esfuerzo Propio, Cerro del Vigía, Vallecito de Guayape, Concepción de Río Tinto, Terrerito, Las Piñuelas, Las Mesetas, El Suyate, Lagunas del Uyaste, Lagunas de San José, Bacadilas, Carrizales, Cuyamel, Las Cabas Cuyamel, además de todo el municipio de Culmí y sectores cercanos.
Mientras tanto, en Puerto Cortés, el corte de energía se llevará a cabo entre 8:45 de la mañana y 2:45 de la tarde, afectando los barrios Medina y San Juan Sapadril, así como las colonias Miraflores, Las Torres, El Naranjal, Planes de Medina, Las Vegas, Lomas de Medina, La Unión I y II, 30 de Enero, Emsland y la residencial Santa Lucía. La suspensión también alcanzará los caseríos La Tequera, Sapadril Abajo, Sapadril Arriba y Lempira, donde los trabajos obligarán a interrumpir el suministro durante varias horas.