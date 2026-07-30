Estas zonas de Honduras no tendrán energía este viernes 31 de julio

En el departamento de Comayagua, los cortes se realizarán en dos jornadas. La primera será de 8:15 de la mañana a 2:15 de la tarde e incluirá los sectores de San Jerónimo, Las Maderas, Fátima, La Cuesta, El Espino, La Laguna, Rancho Grande, Miraflores, Peladeritos, San Luis, Jamalteca, La Libertad, Ojo de Agua, San Rafael, Corralito, Loma Ocotes, Los Alfaros, Los Jardines, El Olvido, aldea La Esperanza, El Tablón, La Soledad, El Plan Grande, San Andrés, Los Anices, Las Lajas, Dulce Nombre, Los Alpes, Cabeceras, Terreritos, Palo de Agua, El Mango, El Mal Paso, Minas de Oro, Joya de Mulas, San José del Coyolar, El Hielo y Quebrada Amarilla.