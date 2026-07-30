Real Madrid anuncia fichaje y vende a goleador, dos jugadores dejan al Barcelona y Kervin es noticia

Estos son los fichajes y salidas más sonadas de las últimas horas en el campo internacional.
La Roma ha fichado al delantero argentino Santiago Castro por 35.000.000 €. Firma hasta junio de 2031 y llega procedente del Bologna-.
Procedente de la Roma, el Bologna obtiene la cesión del delantero ucraniano Artem Dovbyk por una temporada por 3.000.000 € con opción de compra por 17.000.000 €.
El Newcastle ha alcanzado un acuerdo verbal con Matthias Jaissle para convertirse en el nuevo entrenador principal.
Según informa Fabrizio Romano, Gerónimo Rulli se ha convertido en un objetivo principal para el Manchester City como un portero suplente de confianza.
Apenas un mes después de dejar el Manchester City como agente libre tras una larga y exitosa etapa, John Stones ya tiene equipo. El internacional inglés, titular en el Mundial bajo el mando de Tuchel, ficha por el Inter de Milán en un contrato por dos temporadas.
Héctor Fort ya figura en la web oficial de LaLiga como jugador del Barcelona de cara a la temporada 26-27. El lateral, que la pasada campaña militó en el Elche en calidad de cedido, afronta la pretemporada con el objetivo de convencer a Hansi Flick de que merece un puesto en la primera plantilla azulgrana.
El Mónaco ha fichado al delantero francés Matthis Abline por 25.000.000 €. Firma hasta junio de 2031.
El Chelsea ha fichado al central francés Maxence Lacroix por 60.700.000 €. Firma hasta junio de 2032 y llega procedente del Crystal Palace.
La RFEF ha comunicado que abre expediente al Barcelona por el acoso sometido a Julián, jugador del Atlético, para intentar su fichaje durante los últimos meses, como denunció el club madrileño. Una situación que se ha comunicado en la que los azulgrana podrán presentar sus alegaciones, al igual que la entidad del Metropolitano.
Según informa Matteo Moretto, El Hull City está muy cerca de fichar a Nobel Mendy, del Rayo. El acuerdo entre ambos clubes está a punto de cerrarse por 20 millones como cantidad fija más 5 en concepto de bonificaciones.
Marcus Rashford se despidió este jueves de la afición del Barcelona. El extremo inglés jugó la pasada temporada como cedido en el conjunto azulgrana por el Manchester United: ""Estoy muy agradecido a todos en el club por hacer que mi estancia aquí haya sido una experiencia tan positiva y memorable. He disfrutado de cada momento y me llevo muchos recuerdos especiales. Les deseo al club y a todos sus aficionados la mejor de las suertes y muchos éxitos en la próxima temporada. ¡Visca el Barça!", escribió Rashford.
El portero Ter Stegen se va del Barcelona y su nuevo equipo será el Ajax.
Sorpresa: Real Madrid vende a Gonzalo al Fulham de Inglaterra. Operación de 40 millones de euros fijos más 2 millones de euros en variables.
Fulham y Real Madrid llegan a un acuerdo por el traspaso del mediocampista Español, César Palacios (21), por un precio de £8.5M + el 70% de los derechos del jugador. Con una cláusula de re-venta del 30% para el Real Madrid
SORPRESA: Fabrizio Romano informa de que el Real Madrid ficha a Carlos Espí como nuevo delantero. Cláusula de rescisión de €25m activada desde Levante con carta formal enviada al club
El extremo bosnio Kerim Alajbegovic jugará en la Juventus. 35 millones paga el conjunto italiano.
El Paris Saint-Germain y el AS Mónaco finalmente han llegado a un acuerdo de 50 millones de euros por Maghnès Akliouche.
Prensa española informa de que el hondureño Kervin Arriaga podría dejar al Levante y su nuevo destino sería el Genoa de Italia.
Según Sky Alemania, Arabia podría ir por Luis Díaz. Al Hilal lo quiere este mismo verano. Según el medio alemán, ni el Bayern ni el colombiano valoran de momento una salida. Lucho se quiere quedar en Baviera. Pero, al igual que el verano pasado, en Arabia siguen picando piedra en busca de un bombazo.