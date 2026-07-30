Real Madrid anuncia fichaje y vende a goleador, dos jugadores dejan al Barcelona y Kervin es noticia

Marcus Rashford se despidió este jueves de la afición del Barcelona. El extremo inglés jugó la pasada temporada como cedido en el conjunto azulgrana por el Manchester United: ""Estoy muy agradecido a todos en el club por hacer que mi estancia aquí haya sido una experiencia tan positiva y memorable. He disfrutado de cada momento y me llevo muchos recuerdos especiales. Les deseo al club y a todos sus aficionados la mejor de las suertes y muchos éxitos en la próxima temporada. ¡Visca el Barça!", escribió Rashford.