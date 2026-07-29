Hondureño fue asesinado a golpes en Nueva Jersey; cadena perpetua para el culpable

Nueva Jersey, Estados Unidos.

Un tribunal de apelaciones de Nueva Jersey, Estados Unidos, confirmó la condena de cadena perpetua impuesta a Samuel Coggins, declarado culpable del asesinato del hondureño Augustine García, un crimen ocurrido en julio de 2022 en el condado de Somerset y que también derivó en una condena por intimidación motivada por prejuicios. La decisión mantiene vigente la sentencia dictada en noviembre de 2023 por el juez Peter Tober, por lo que Coggins, de 34 años, deberá permanecer en prisión al menos hasta diciembre de 2061. Actualmente cumple la pena en una cárcel estatal de Nueva Jersey.

De acuerdo con el expediente judicial, el 14 de julio de 2022 ambos participaban en una mudanza cuando se produjo una confrontación. La investigación estableció que Coggins derribó a García y lo agredió repetidamente, causándole heridas que le provocaron la muerte. Tras el ataque, el ahora condenado llamó al servicio de emergencias y aseguró haber actuado en defensa propia. Durante esa comunicación también hizo referencia al origen y situación migratoria de la víctima al afirmar: "Esto es lo que les pasa a los de su gente cuando no son deportados", según consta en los registros del caso. Las autoridades señalaron que parte de la evidencia presentada durante el juicio incluyó imágenes captadas por una cámara de seguridad residencial, las cuales documentaron la agresión. Además, testigos declararon que Coggins había realizado comentarios despectivos hacia personas inmigrantes antes del homicidio. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse