Hondureño fue asesinado a golpes en Nueva Jersey; cadena perpetua para el culpable

Un tribunal de apelaciones de Nueva Jersey, Estados Unidos, confirmó la condena de cadena perpetua impuesta a Samuel Coggins, declarado culpable del asesinato del hondureño Augustine García, un crimen ocurrido en julio de 2022 en el condado de Somerset y que también derivó en una condena por intimidación motivada por prejuicios.
La decisión mantiene vigente la sentencia dictada en noviembre de 2023 por el juez Peter Tober, por lo que Coggins, de 34 años, deberá permanecer en prisión al menos hasta diciembre de 2061. Actualmente cumple la pena en una cárcel estatal de Nueva Jersey.
De acuerdo con el expediente judicial, el 14 de julio de 2022 ambos participaban en una mudanza cuando se produjo una confrontación. La investigación estableció que Coggins derribó a García y lo agredió repetidamente, causándole heridas que le provocaron la muerte.
Tras el ataque, el ahora condenado llamó al servicio de emergencias y aseguró haber actuado en defensa propia. Durante esa comunicación también hizo referencia al origen y situación migratoria de la víctima al afirmar: "Esto es lo que les pasa a los de su gente cuando no son deportados", según consta en los registros del caso.
Las autoridades señalaron que parte de la evidencia presentada durante el juicio incluyó imágenes captadas por una cámara de seguridad residencial, las cuales documentaron la agresión. Además, testigos declararon que Coggins había realizado comentarios despectivos hacia personas inmigrantes antes del homicidio.
Entre ellos figuró una mujer que aseguró que el acusado solía expresar que los inmigrantes indocumentados "les quitaban el trabajo a todos". Asimismo, Claudia García, hermana de la víctima, declaró que una semana antes del crimen presenció mediante una videollamada otra agresión contra Augustine Garcia.
Durante la investigación, Coggins reconoció haber discutido en distintas ocasiones con la víctima y afirmó que le había dicho que debía hablar inglés si quería vivir en Estados Unidos. Cuando Garcia lo calificó de racista, respondió: "No soy racista, soy nacionalista", de acuerdo con los documentos judiciales.
El proceso también incorporó un incidente ocurrido en 2019 con una taxista latina. Según los registros, Coggins admitió ante la Policía haberla sujetado del cuello durante un altercado. "No diría que en serio. Estrangulé al taxista en 2019, pero estaba contando. No lo mantuve así más de 10 segundos", declaró entonces.
En su apelación, la defensa argumentó que el tribunal permitió de forma indebida la incorporación de pruebas sobre hechos anteriores y cuestionó las instrucciones dirigidas al jurado. Sin embargo, la División de Apelaciones concluyó que las decisiones adoptadas durante el juicio fueron correctas y confirmó tanto las condenas como la sentencia impuesta.