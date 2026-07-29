Muere Glen Hansard, ganador del Óscar, en trágico accidente de motocicleta

Irlanda

El cantautor irlandés Glen Hansard ha muerto la mañana de este miércoles en Dublín, a los 56 años, en un accidente de tráfico mientras conducía una moto.

Emergencias recibió el reporte alrededor de las cuatro y media de la madrugada, según ha informado la BBC. El músico era conocido por protagonizar la película Once (2007) y ganar el Oscar a mejor canción original por Falling Slowly, en ese mismo filme.

La agencia ATC Management, que representaba a Hansard, ha confirmado la muerte y ha declarado a través de un comunicado: “Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Glen Hansard, quien falleció esta madrugada tras un accidente de tráfico en Dublín. La familia de Glen está profundamente consternada y desconsolada por esta trágica pérdida y solicita respetuosamente privacidad en estos momentos tan difíciles. La familia agradece el apoyo recibido y desea expresar su agradecimiento a los servicios de emergencia que acudieron al lugar del accidente”.