Muere Glen Hansard, ganador del Óscar, en trágico accidente de motocicleta

El cantautor irlandés Glen Hansard ha muerto la mañana de este miércoles en Dublín, a los 56 años, en un accidente de tráfico mientras conducía una moto.
Emergencias recibió el reporte alrededor de las cuatro y media de la madrugada, según ha informado la BBC. El músico era conocido por protagonizar la película Once (2007) y ganar el Oscar a mejor canción original por Falling Slowly, en ese mismo filme.
La agencia ATC Management, que representaba a Hansard, ha confirmado la muerte y ha declarado a través de un comunicado: “Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Glen Hansard, quien falleció esta madrugada tras un accidente de tráfico en Dublín. La familia de Glen está profundamente consternada y desconsolada por esta trágica pérdida y solicita respetuosamente privacidad en estos momentos tan difíciles. La familia agradece el apoyo recibido y desea expresar su agradecimiento a los servicios de emergencia que acudieron al lugar del accidente”.
Hansard fue parte de la banda de rock irlandesa The Frames y del dúo Swell Season, junto a Markéta Irglová, con quien protagonizó el drama musical Once en 2007. La película, escrita y dirigida por John Carney, cuenta la historia de dos músicos que se enamoran en Dublín. Además de actuar, el dúo compuso e interpretó toda la banda sonora. Con Falling Slowly, parte de la música original del largometraje, ganaron el Oscar a Mejor canción original.
El músico también fue conocido por ser el guitarrista Outspan Foster en la película The Commitments, un musical ganador del BAFTA, sobre un joven músico de Berlín que forma un grupo de soul junto a jóvenes trabajadores.