"Ellos están bien": el shock de la madre que perdió a cinco de sus seis hijos en incendio

Un familiar de las víctimas recordó la impotencia que sintieron al intentar auxiliarlos. "Eran mis primos. A las dos de la mañana no pude hacer nada, por más que quería. Entre todos quisimos ayudar, pero no pudimos. En diez minutos pasó todo. Nosotros nos levantamos, vimos la llamarada y salimos como estábamos a intentar socorrerlos, pero cuando pudimos abrir la puerta y calmar el fuego, ellos ya no tenían signos vitales", expresó.