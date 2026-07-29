"Ellos están bien": el shock de la madre que perdió a cinco de sus seis hijos en incendio

Seis miembros de una misma familia fallecieron durante un incendio registrado la madrugada de este miércoles en el sector de los Bordos de Esquipulas, en la aldea El Carmen de San Pedro Sula.
Las autoridades continúan investigando las causas del siniestro, mientras familiares y vecinos relatan los dramáticos momentos que se vivieron durante la emergencia.
Entre las escenas más conmovedoras se encuentra la de la madre de los menores, quien permanecía en estado de shock tras la tragedia.
De acuerdo con testigos, la mujer repetía una y otra vez: "¿Verdad que están bien, gorda? Yo lo vi, él estaba conmigo ahorita en el cuarto", sin lograr asimilar la pérdida de sus hijos. Posteriormente, sufrió un desmayo y fue auxiliada por personas de la comunidad.
"Ahorita vamos a comprarle unas inyecciones para estabilizarla", comentó uno de los vecinos que colaboraba en su atención. La madre de las cinco víctimas vivía en un cuarto aparte en el terreno donde ocurrió la tragedia, según detallaron vecinos.
Las víctimas fueron identificadas como Daniela Azucena Cortés, de 19 años; su hija Madison Charlotte Cortés, de siete meses; además de Isaías Cortés, de 6 años; Maira Cortés, de 7; Jairo Cortés Mejía, de 10; y Joel Cortés, de 17 años.
Según vecinos y familiares, el incendio comenzó alrededor de las 2:00 de la madrugada y las llamas consumieron la vivienda en cuestión de minutos, impidiendo que quienes se encontraban dentro pudieran escapar.
Un familiar de las víctimas recordó la impotencia que sintieron al intentar auxiliarlos. "Eran mis primos. A las dos de la mañana no pude hacer nada, por más que quería. Entre todos quisimos ayudar, pero no pudimos. En diez minutos pasó todo. Nosotros nos levantamos, vimos la llamarada y salimos como estábamos a intentar socorrerlos, pero cuando pudimos abrir la puerta y calmar el fuego, ellos ya no tenían signos vitales", expresó.
Horas después, personal de Medicina Forense y del Ministerio Público realizó el levantamiento de los cuerpos para su traslado a la morgue, mientras equipos del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Nacional iniciaron las investigaciones para determinar qué originó el incendio.
El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, informó que la municipalidad brindará apoyo a la familia afectada. Entre las acciones anunciadas figura la gestión de los ataúdes y la coordinación con Medicina Forense para agilizar los procedimientos correspondientes.