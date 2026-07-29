“En diez minutos pasó todo”: los desgarradores relatos e imágenes del incendio en el que murieron cinco hermanos y una bebé

“Eran mis primos. A las dos de la mañana no pude hacer nada, por más que quería. Entre todos quisimos ayudar, pero no pudimos. En diez minutos pasó todo. Nosotros nos levantamos, vimos la llamarada y salimos como estábamos a intentar socorrerlos, pero cuando pudimos abrir la puerta y calmar el fuego, ellos ya no tenían signos vitales”, relató conmovido un joven familiar de los fallecidos. Varios vecinos y familiares retiraron los cuerpos entre los escombros, una escena desgarradora.