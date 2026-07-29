“En diez minutos pasó todo”: los desgarradores relatos e imágenes del incendio en el que murieron cinco hermanos y una bebé

Tras conocerse la tragedia que enluta a la comunidad de los bordos de Esquipulas, en la aldea El Carmen, zona norte del país, se han identificado a las seis víctimas que perdieron la vida calcinadas durante la madrugada de este miércoles mientras dormían.
El siniestro se registró a eso de las 2:00 a.m. Según el relato de los vecinos y familiares de las víctimas, las llamas se propagaron con extrema rapidez, reduciendo la casa a escombros en aproximadamente diez minutos.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Daniela Azucena Cortés (19) y su pequeña hija, la bebé Madison Charlotte Cortés, de apenas 7 meses de edad. Los hermanos de Daniela respondían a los nombres de Isaías Cortés (6), Maira Cortés (7), Jairo Cortés Mejía (10) y el joven Joel Cortés (17).
“Eran mis primos. A las dos de la mañana no pude hacer nada, por más que quería. Entre todos quisimos ayudar, pero no pudimos. En diez minutos pasó todo. Nosotros nos levantamos, vimos la llamarada y salimos como estábamos a intentar socorrerlos, pero cuando pudimos abrir la puerta y calmar el fuego, ellos ya no tenían signos vitales”, relató conmovido un joven familiar de los fallecidos. Varios vecinos y familiares retiraron los cuerpos entre los escombros, una escena desgarradora.
Vecinos de la zona también describieron los momentos de angustia y desesperación al escuchar los gritos de auxilio. “Le hablé a uno de mis sobrinos para que ayudara, pero no se pudo hacer nada. Esto está tremendo”, expresó una mujer que vive en la zona.
La madre de las víctimas logró salvar su vida debido a que dormía en un cuarto aparte dentro del predio. Sin embargo, pese a sus desesperados intentos y los de la comunidad, no logró rescatar a sus hijos ni a su nieta de siete meses.
Golpeada por lo ocurrido y el impacto de la escena, la mujer sufrió un desmayo en el lugar, por lo que tuvo que ser asistida de emergencia por sus vecinos. “Ahorita vamos a comprarle unas inyecciones para estabilizarla”, comentó uno de los pobladores que la socorría.
Luego, alrededor de las 6:00 a.m., elementos de Medicina Forense y del Ministerio Público arribaron a la escena para realizar el levantamiento correspondiente y trasladar los cadáveres a la morgue de la ciudad.
De momento, el Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional se encuentran investigando en el lugar de los hechos para determinar el origen de las llamas que provocaron esta fatídica pérdida.
Por su parte, el alcalde sampedrano, Roberto Contreras, se pronunció sobre el siniestro y aseguró que brindarán ayuda a los afectados. Detalló que ya están gestionando los ataúdes y que solicitarán a Medicina Forense que se le dé prioridad al caso.