Jared Leto es acusado de abuso por 4 mujeres

Estados Unidos.

La BBC informó que intentó obtener una respuesta del actor antes de la publicación de la investigación, pero no recibió comentarios sobre las nuevas acusaciones.

De acuerdo con el reportaje, las denunciantes afirman haber conocido a Leto entre 2002 y 2016, cuando el ganador del Oscar tenía entre 30 y 40 años. Sus relatos incluyen presuntas agresiones sexuales, amenazas de violación, llamadas con contenido sexual explícito, manipulación y encuentros sexuales cuando ellas aún eran menores de edad.

El actor y músico Jared Leto enfrenta nuevas acusaciones de presunta conducta sexual inapropiada luego de que una investigación de la BBC reuniera los testimonios de varias mujeres, cuatro de las cuales aseguran que tenían entre 16 y 17 años cuando ocurrieron los hechos denunciados.

Según la investigación, cuatro mujeres describieron hechos que consideran constitutivos de delitos sexuales.

Una de ellas afirmó que fue agredida sexualmente en un motel de Las Vegas cuando tenía 17 años. Otra relató que, tras acudir a una habitación de hotel creyendo que asistiría a una reunión con varias personas, Leto presuntamente la amenazó con una violación cuando ella tenía 19 años.

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Una tercera mujer aseguró haber mantenido relaciones sexuales con el actor en California cuando tenía 17 años. De acuerdo con su testimonio, hablaron sobre la edad de consentimiento en ese estado, que es de 18 años, pero él habría minimizado el tema.

La cuarta denunciante sostuvo que comenzó a recibir llamadas telefónicas con contenido sexual explícito cuando tenía 16 años y que el actor incluso le sugirió mantener relaciones sexuales. Posteriormente, dijo que recibió un acuerdo de confidencialidad para evitar que hablara públicamente sobre la relación, documento que decidió no firmar.

La investigación señala que la BBC corroboró varios relatos mediante conversaciones con familiares y amigos de las denunciantes, además de revisar fotografías, mensajes y otros documentos que respaldarían parte de sus historias.

Asimismo, dos exintegrantes del equipo de trabajo de la banda Thirty Seconds to Mars aseguraron al medio que existía incomodidad entre el personal por la forma en que Leto interactuaba con adolescentes y jóvenes durante las giras.