Matan a famoso cantante de regional mexicano durante un asalto

El cantante de regional mexicano Sergio 'Checo' Padilla fue asesinado en el municipio de Ecatepec, Estado de México, cuando se dirigía a su trabajo, de acuerdo con el testimonio difundido por Jonathan Padilla, quien dijo ser nieto del intérprete.
La muerte del músico también fue confirmada por el periodista Álex Kaffie, quien informó sobre el fallecimiento del artista a los 72 años y los servicios funerarios realizados en su honor.
"Fue asesinado ahí por Ecatepec. Él iba a trabajar, es músico, y unos sujetos se le acercaron en motocicleta y le dispararon", expresó su nieto en un mensaje difundido en redes sociales.
Compañeros de trabajo de Sergio "Checo" Padilla detallaron que el músico se dirigía a una cita de trabajo cuando se convirtió en víctima de la delincuencia. Las autoridades están realizando las investigaciones y por el momento no se reportan personas detenidas.
Sergio "Checo" Padilla fue un famoso cantante de música regional mexicana y locutor de radio nacido en la ciudad de Celaya en el estado de Guanajuato. Consiguió gran parte de su popularidad por el trabajo que hizo en el programa de radio "Buenos días" de Héctor Martínez Serrano.