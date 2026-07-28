Matan a famoso cantante de regional mexicano durante un asalto

México.

El cantante de regional mexicano Sergio 'Checo' Padilla fue asesinado en el municipio de Ecatepec, Estado de México, cuando se dirigía a su trabajo, de acuerdo con el testimonio difundido por Jonathan Padilla, quien dijo ser nieto del intérprete.

La muerte del músico también fue confirmada por el periodista Álex Kaffie, quien informó sobre el fallecimiento del artista a los 72 años y los servicios funerarios realizados en su honor.

"Fue asesinado ahí por Ecatepec. Él iba a trabajar, es músico, y unos sujetos se le acercaron en motocicleta y le dispararon", expresó su nieto en un mensaje difundido en redes sociales.