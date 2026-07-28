Gobierno aprobará plan para impulsar la construcción de vivienda social

El nuevo esquema contempla la aplicación conjunta de dos mecanismos de apoyo estatal: el <b>Bono Directo a la Cuota (BDC)</b> y el Subsidio Directo a la Cuota (SDC).El <b>BDC</b> consiste en un aporte único destinado a reducir la prima o el capital del préstamo. Este beneficio estará dirigido exclusivamente a hogares con ingresos de entre <b>u</b>no y cuatro Salarios Mínimos de Referencia, tomando como base un SMR de 18,036.18 lempiras.La propuesta establece que los hogares con ingresos superiores a cuatro salarios mínimos de referencia no podrán acceder a este beneficio.