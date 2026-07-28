CAF hará primer desembolso de $150 millones para vivienda social entre octubre y noviembre

El<b> Bono Directo a la Cuota (BDC)</b> consiste en un aporte único destinado a reducir la prima o el capital del préstamo. Por su parte, el Subsidio Directo a la Cuota (SDC) representa un descuento mensual decreciente durante los primeros diez años del crédito.Es importante destacar que el <b>programa</b> no busca que el ciudadano elija entre uno u otro beneficio, sino que ambos se apliquen de manera complementaria para facilitar el acceso al financiamiento y mejorar su capacidad de pago del préstamo.Ambos mecanismos buscan focalizar el apoyo estatal en los hogares de menores ingresos, facilitar el acceso al financiamiento y reducir el peso de las cuotas durante los primeros años del <b>préstamo.</b>Además, la política establece que el incremento anual de la cuota no podrá superar el <b>4.75%</b>, tanto para viviendas unifamiliares como multifamiliares, un porcentaje inferior al comportamiento histórico de la inflación, según el documento.En el caso de la vivienda nueva, el BDC se otorgará en montos diferenciados según el nivel de ingresos y el tipo de vivienda. Las viviendas multifamiliares recibirán un bono mayor por su aporte a la densificación urbana y al uso eficiente del suelo. Los hogares con ingresos superiores a <b>cuatro salarios mínimos de referencia (SMR)</b> no serán elegibles para este beneficio.