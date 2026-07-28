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Matan a balazos a un hombre dentro de su casa y hieren a su hijo de 7 años en Santa Bárbara

Según informes preliminares, sujetos armados irrumpieron en la vivienda de las víctimas y dispararon sin mediar palabra

Matan a balazos a un hombre dentro de su casa y hieren a su hijo de 7 años en Santa Bárbara

El móvil del ataque y sus hechores son investigados por las autoridades policiales. Imagen referencial de archivo.

Santa Bárbara

Un hecho violento cobró la vida de un hombre e hirió a su pequeño hijo la noche de ayer lunes en el municipio de Atima, Santa Bárbara.

La víctima mortal fue identificada como Elmer Ponce (36), mientras que el menor herido responde al nombre de Javier Ponce (7).

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Según informes preliminares, hombres armados irrumpieron en la vivienda de las víctimas y dispararon sin mediar palabra. Ponce falleció en el lugar, mientras que el menor fue trasladado para recibir atención médica.

Las autoridades policiales llegaron a la zona e iniciaron las indagaciones del caso para dar con el paradero de los responsables y determinar el móvil del crimen.

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Redacción La Prensa
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