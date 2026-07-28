Hallan sin vida y encostalado a Olvin Ariel Aguilera en El Zapote, Choluteca

Choluteca

En un hecho horripilante que ha causado conmoción y zozobra entre los pobladores de la zona sur del país, el cuerpo de un hombre fue encontrado totalmente desmembrado y empaquetado en unos costales rojos la noche de ayer lunes en la aldea El Zapote, jurisdicción del municipio de San Antonio de Flores, en el departamento de Choluteca.

La víctima fue identificada como Olvin Ariel Aguilera, un poblador del sector que había sido reportado como desaparecido hace varios días por sus familiares, quienes lo buscaban junto a sus vecinos.

El desgarrador hallazgo se produjo a orillas de un matorral en un tramo solitario. Fueron los propios vecinos de la zona quienes se percataron de la presencia de los bultos sospechosos y, al acercarse para inspeccionar, descubrieron la macabra escena, alertando de inmediato a las fuerzas de seguridad mediante una llamada al Sistema Nacional de Emergencias 911.

Elementos de la Policía Nacional se desplazaron rápidamente hasta el lugar de los hechos para acordonar la escena del crimen y resguardar la evidencia. Minutos más tarde, un equipo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) inició las primeras indagaciones con el fin de recolectar pistas que permitan determinar el móvil del homicidio e identificar a los responsables de cometer el dantesco crimen.