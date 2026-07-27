Capturan a mujer con 60 dosis de droga en los bordos de Brisas de Expocentro, SPS

San Pedro Sula, Honduras

La sospechosa tiene 34 años, es originaria de Santa Rita, Copán, y reside en los bordos de la colonia Brisas de Expocentro. De acuerdo con el informe policial, fue requerida en flagrancia por suponerla responsable del delito de tráfico de drogas.

Una mujer fue capturada por la Policía Nacional durante un operativo realizado en los bordos de la colonia Brisas de Expocentro, en San Pedro Sula, tras ser encontrada en posesión de varias dosis de supuesta droga listas para su distribución, informaron este lunes las autoridades.

Durante la inspección, los agentes decomisaron un total de 60 envoltorios con supuestos estupefacientes que, según las investigaciones preliminares, estaban preparados para su comercialización.

Entre la evidencia incautada figuran 20 envoltorios de supuesta cocaína, 28 dosis de supuesto crack y 12 envoltorios de supuesta marihuana, los cuales fueron embalados conforme al procedimiento y remitidos como parte del expediente investigativo.

Las autoridades indicaron que el operativo se desarrolló luego de labores de patrullaje preventivo y vigilancia en una zona donde, según información de inteligencia, se reportaba la presunta venta de drogas.

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La mujer fue trasladada a las instalaciones policiales y posteriormente puesta a disposición de la Fiscalía de Turno del Ministerio Público, donde deberá responder por el delito que se le imputa mientras avanzan las investigaciones.

La Policía Nacional señaló que este tipo de operaciones forman parte de las estrategias permanentes para reducir el tráfico de drogas a pequeña escala y contener la incidencia delictiva en San Pedro Sula.

Asimismo, la institución reiteró que continuará ejecutando patrullajes y operativos en distintos sectores del país con el objetivo de combatir el narcomenudeo y otras actividades ilícitas que afectan la seguridad ciudadana.

Las autoridades recordaron que toda persona capturada goza del principio de presunción de inocencia, mientras un tribunal competente no determine su responsabilidad mediante una sentencia firme.