Policía es capturado tras atropellar a española y darse a la fuga en Choluteca

Choluteca, Honduras.

Un agente activo de la Policía Nacional fue capturado este lunes por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), al ser señalado como presunto responsable de atropellar a una ciudadana de nacionalidad española y abandonar el lugar del accidente, ocurrido en el municipio de El Triunfo, departamento de Choluteca.

De acuerdo con la investigación, el hecho se registró el 17 de abril de este año en una estación de servicio, cuando la extranjera se encontraba junto a otra joven buscando unos documentos y abrió la puerta trasera del vehículo en el que se transportaban. En ese momento, el policía habría impactado con el automóvil que conducía el vehículo de la víctima y posteriormente se retiró sin prestarle auxilio.