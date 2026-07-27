Hallan muerto a detenido dentro de celda policial en Olancho

Catacamas, Honduras

Un ciudadano murió tras ser hallado inconsciente en una celda de la Unidad Metropolitana de Prevención (UMEP) número 15, ubicada en Catacamas, Olancho.

El hombre había sido arrestado la tarde del domingo, luego de que las autoridades atendieran una denuncia por presunto escándalo en la vía pública.

Las autoridades identificaron al fallecido como Sergio Figueroa Martínez, de 36 años. De acuerdo con la información preliminar, el hombre fue encontrado sin signos vitales dentro de la celda.