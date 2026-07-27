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Hallan muerto a detenido dentro de celda policial en Olancho

El fallecimiento de Sergio Figueroa Martínez de 36 años, es investigada por las autoridades luego de que fuera hallado sin signos vitales en una celda policial en Catacamas, Olancho

Catacamas, Honduras

Un ciudadano murió tras ser hallado inconsciente en una celda de la Unidad Metropolitana de Prevención (UMEP) número 15, ubicada en Catacamas, Olancho.

El hombre había sido arrestado la tarde del domingo, luego de que las autoridades atendieran una denuncia por presunto escándalo en la vía pública.

Las autoridades identificaron al fallecido como Sergio Figueroa Martínez, de 36 años. De acuerdo con la información preliminar, el hombre fue encontrado sin signos vitales dentro de la celda.

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"Tras el hallazgo, los agentes lo trasladaron de inmediato a un centro asistencial, pues inicialmente presentaba signos vitales. Sin embargo, horas después se confirmó su fallecimiento", comentó el subinspector Deibi Gómez.

Gómez indicó que los investigadores revisarán las grabaciones del sistema de videovigilancia de la estación policial como parte de las diligencias orientadas a establecer las circunstancias del hecho y definir si hubo alguna responsabilidad por parte de terceros.

En tanto, personal del Hospital Santo Hermano Pedro confirmó que el detenido llegó al centro asistencial sin signos vitales, por lo que su fallecimiento fue constatado al momento de su ingreso.

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Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer cómo ocurrió la muerte del detenido, debido a que el hecho se registró mientras permanecía bajo custodia policial dentro de una celda.

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Redacción La Prensa
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