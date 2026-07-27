Atacan a balazos a una mujer dentro de un vehículo en Yoro

Yoro, Honduras

Una mujer resultó gravemente herida tras ser víctima de un ataque armado registrado la tarde del domingo a la entrada de la colonia Rafael Díaz Chávez, en el municipio de Yoro, zona noroccidental del país.

La víctima fue identificada de forma preliminar como Glendi Bautista, quien al momento del atentado se conducía junto a otras personas a bordo de una camioneta Honda CR-V, color negro y con placas HDL 6361.

De acuerdo con el informe preliminar, sujetos desconocidos interceptaron el automóvil y comenzaron a disparar de manera reiterada. A raíz del ataque y en un intento por maniobrar, el vehículo en el que viajaba la mujer terminó impactando contra un pick-up color rojo que transitaba por la zona.