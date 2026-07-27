Enfermera acusada de matar a sus tres hijos podría recibir cadena perpetua

Massachusetts, Estados Unidos

La mujer enfrenta tres cargos de asesinato por la muerte de Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses, hechos ocurridos el 24 de enero de 2023.

El juicio contra Lindsay Clancy, una enfermera de 35 años acusada de asesinar a sus tres hijos pequeños en la vivienda familiar de Duxbury, Massachusetts , comenzó esta semana en un tribunal estadounidense.

De acuerdo con la acusación, ese día Clancy pidió a su entonces esposo, Patrick Clancy, que saliera de la casa para comprar comida y un medicamento para una de las niñas.

Al regresar aproximadamente una hora después, el hombre encontró sangre dentro de la vivienda y posteriormente localizó a Lindsay gravemente herida en el exterior.

Tras preguntarle por el paradero de los niños, ella le indicó que estaban en el sótano, donde fueron hallados inconscientes. Las autoridades determinaron que los tres menores habían sido estrangulados con bandas de ejercicio.

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Cora y Dawson fallecieron esa misma noche, mientras que Callan murió días después en un hospital.

Tras los hechos, Lindsay Clancy cayó desde una ventana y sufrió lesiones que la dejaron paralizada. Fue arrestada mientras permanecía hospitalizada y posteriormente se declaró no culpable de los cargos.

Durante el juicio, la fiscalía sostiene que las muertes fueron premeditadas y asegura que la acusada actuó con pleno conocimiento de sus acciones.

Entre las pruebas presentadas figuran búsquedas relacionadas con métodos para matar y anotaciones sobre su estado emocional y la relación que mantenía con sus hijos.

Por su parte, la defensa reconoce que Clancy causó la muerte de los menores, pero sostiene que no puede ser considerada penalmente responsable debido a una grave crisis de salud mental asociada al posparto.

Sus abogados afirman que padecía depresión severa y psicosis posparto no diagnosticada, además de haber recibido diversos medicamentos antes de que ocurrieran los hechos.

El tribunal deberá determinar si Lindsay Clancy actuó con premeditación, como sostiene la fiscalía, o si su condición mental le impedía comprender y controlar sus actos.

En caso de ser declarada culpable, podría ser condenada a cadena perpetua; si es absuelta por falta de responsabilidad criminal, podría ser internada en una institución psiquiátrica.