Joven embarazada es hallada asesinada; buscan a la bebé que fue extraída de su vientre

COLOMBIA

Según la información oficial, María Camila desapareció el pasado 16 de julio, cuando tenía ocho meses de embarazo.

Una joven embarazada de 21 años, identificada como María Camila Potosí, fue encontrada muerta en la ciudad de Cali, Colombia, en un caso que ha causado conmoción y mantiene a las autoridades desarrollando una intensa investigación para localizar a la bebé que esperaba y capturar a los responsables del crimen.

Cuatro días después, su cuerpo fue hallado cerca del río Meléndez, en el sector de La Buitrera, con múltiples heridas de arma blanca. Las autoridades confirmaron que la bebé había sido extraída de su vientre y que, hasta el momento, continúa desaparecida.

Como parte de las investigaciones, las autoridades revisaron cámaras de seguridad que muestran a la joven subiéndose a una motocicleta junto a otra mujer poco antes de su desaparición.

De acuerdo con los reportes, ambas se habían conocido recientemente a través de un programa de apoyo para mujeres embarazadas.

Días después del hallazgo del cuerpo, la mujer que aparece en los videos fue entregada a las autoridades por sus propios familiares, luego de ser reconocida en las grabaciones de vigilancia.

Sin embargo, las autoridades no han confirmado su responsabilidad en el crimen y señalaron que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos.

Mientras avanzan las diligencias, la Alcaldía de Cali anunció una recompensa de 200 millones de pesos colombianos por información que permita identificar y capturar a los responsables, así como ubicar a la bebé, cuyo paradero sigue siendo desconocido.

El caso ha provocado una fuerte indignación en Colombia y ha generado múltiples llamados de familiares y ciudadanos para que se haga justicia por la muerte de María Camila Potosí y se logre encontrar con vida a la recién nacida.