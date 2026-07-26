Capturan a hombre por intentar violar a la nieta de su expareja en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

De acuerdo con el informe policial, la intervención se originó cuando una mujer denunció verbalmente que su expareja llegó hasta su vivienda presuntamente bajo los efectos del alcohol y habría intentado abusar sexualmente de su nieta.

Un hombre de 31 años fue capturado por agentes de la Policía Nacional luego de ser señalado como supuesto responsable del delito de tentativa de violación en perjuicio de la nieta de su expareja, durante un hecho ocurrido en la colonia Buenos Amigos de San Pedro Sula.

Tras recibir la alerta, los uniformados se desplazaron al lugar para atender la emergencia, brindar protección a la víctima y dar con el paradero del sospechoso.

Minutos después, los agentes localizaron al individuo en las inmediaciones de la colonia Buenos Amigos, entre la 33 y 34 calle, donde fue requerido y detenido en flagrancia, conforme a los procedimientos establecidos por la ley.

El detenido es originario y residente de la misma colonia donde ocurrieron los hechos y fue informado sobre los derechos que le asisten al momento de su captura.

Posteriormente, fue trasladado al Centro Integrado de Trabajo Institucional (CEIN) de la Primera Estación Policial, donde quedó bajo custodia mientras se completaban las diligencias correspondientes.

La Policía Nacional informó que el sospechoso fue remitido a la Fiscalía del Ministerio Público, institución que continuará con la investigación y determinará las acciones legales que correspondan por el delito que se le atribuye.

Las autoridades no revelaron la identidad de la víctima por tratarse de una menor de edad, en cumplimiento de la legislación que protege a niños, niñas y adolescentes involucrados en este tipo de casos.