Identifican al hombre asesinado a machetazos en Roatán; hay dos capturados

Islas de la Bahía, Honduras.

Según las investigaciones, el hecho comenzó cuando Cruz fue interceptado por uno de los sospechosos, quien presuntamente le lanzó un machetazo en la mandíbula sin mediar palabras.

De acuerdo con el informe preliminar de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Eliezer Cruz fue atacado la tarde del viernes 24 de julio cuando se encontraba en un campo de fútbol de la comunidad.

Las autoridades capturaron a dos hombres señalados de participar en el asesinato de Eliezer Isaías Cruz , quien murió tras ser atacado con un machete en el sector de El Higuero, en el municipio de Roatán, Islas de la Bahía.

Tras la agresión, el hombre intentó escapar corriendo en dirección al desvío de El Higuero con rumbo hacia First Bight. En su huida ingresó a una pulpería cercana, pero posteriormente salió del establecimiento y continuó corriendo.

La investigación policial indica que la víctima descendió por un barranco, donde habría sido alcanzada por varios individuos que presuntamente la atacaron en repetidas ocasiones con machetes hasta causarle la muerte.

Como parte de las diligencias investigativas, un equipo de reacción inmediata de la DPI de Roatán desarrolló labores de seguimiento e identificación de los presuntos responsables, logrando la captura en flagrancia de dos sospechosos.

Los detenidos fueron identificados como Manuel de Jesús Flores, de 68 años, originario de Morazán, Yoro, residente en First Bight, Roatán, y quien se desempeña como guardia de seguridad.

El segundo capturado es Edi Donaldo Flores Bautista, de 20 años, originario y residente de Roatán, de oficio albañil. Ambos son investigados por su supuesta participación en el delito de asesinato en perjuicio de Eliezer Isaías Cruz.

De acuerdo con la narración de los hechos contenida en la denuncia policial, además de los dos capturados, otras cinco personas plenamente identificadas habrían participado en la agresión mortal, por lo que las investigaciones continúan para ubicar a los demás implicados.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron varias evidencias que serán incorporadas al expediente investigativo, entre ellas una camisa azul con aparentes manchas de sangre, un pantalón negro, un pañuelo blanco con supuestas manchas de sangre, un par de tenis blancos, un par de sandalias tipo Crocs con aparentes rastros de sangre y dos teléfonos celulares.