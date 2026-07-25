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Matan a exregidor tras supuesto pleito por un perro en Goascorán, Valle

Según informes, la víctima mortal discutió con el dueño de un perro que mordió a su hijo. Varios balazos acabaron con su vida y dejaron herido al menor

Matan a exregidor tras supuesto pleito por un perro en Goascorán, Valle

Fotografía en vida de Rafael Herrera, la víctima mortal.
Goscorán, Valle.

Las autoridades investigan un hecho violento ocurrido en el municipio de Goascorán, Valle, que dejó como saldo un hombre fallecido y su hijo gravemente herido.

La víctima mortal fue identificada preliminarmente como Rafael Herrera, un exregidor de ese municipio y comerciante local, mientras que su hijo, del mismo nombre, resultó con heridas de gravedad y fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica.

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De acuerdo con la información preliminar obtenida en la zona, el incidente se originó luego de que Rafael Herrera llegara a una vivienda para reclamar por unos perros que, presuntamente, le estaban ocasionando inconvenientes.

Según esa versión, al encontrarse frente al inmueble habría recibido varios disparos que, presuntamente, fueron realizados por el propietario de los animales.

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Se conoció que la Policía Nacional mantiene abiertas las investigaciones para establecer cómo ocurrieron los hechos, confirmar la identidad del presunto responsable y determinar las responsabilidades correspondientes.

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Redacción La Prensa
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