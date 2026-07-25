Matan a exregidor tras supuesto pleito por un perro en Goascorán, Valle

Goscorán, Valle.

Las autoridades investigan un hecho violento ocurrido en el municipio de Goascorán, Valle, que dejó como saldo un hombre fallecido y su hijo gravemente herido.

La víctima mortal fue identificada preliminarmente como Rafael Herrera, un exregidor de ese municipio y comerciante local, mientras que su hijo, del mismo nombre, resultó con heridas de gravedad y fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica.