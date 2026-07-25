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Vaguada dejará lluvias este sábado en algunas regiones de Honduras

En el resto del país se prevén lluvias y chubascos débiles a moderados y de forma dispersa

Vaguada dejará lluvias este sábado en algunas regiones de Honduras

Las precipitaciones más intensas se esperan en las regiones occidental, norte y oriental

 Fotografía: LA PRENSA
San Pedro Sula.

Una vaguada en altura y el desplazamiento de una onda tropical sobre el territorio nacional provocarán este sábado lluvias y chubascos de variada intensidad en gran parte de Honduras, de acuerdo con el pronóstico del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

Las precipitaciones más intensas se esperan en las regiones occidental, norte y oriental, donde además estarán acompañadas de tormentas eléctricas, según el informe del pronosticador de turno.

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En el resto del país se prevén lluvias y chubascos débiles a moderados y de forma dispersa, conforme al pronóstico para este sábado.

Luis Fonseca, pronosticador de turno de Cenaos, explicó que: “Una vaguada en altura y el desplazamiento de una onda tropical sobre el territorio nacional estarán produciendo lluvias y chubascos moderados a fuertes y dispersos acompañado de tormentas eléctricas en las regiones occidental, norte y oriente”.

Sobre las demás zonas del país, Fonseca precisó: “Demás regiones, precipitaciones débiles a moderadas y dispersas”.

En cuanto a las condiciones marítimas, el pronóstico establece oleajes de entre 2 y 4 pies en el litoral Caribe y de 1 a 3 pies en el golfo de Fonseca.

Respecto a las temperaturas, el Distrito Central alcanzará una máxima de 29 C° y una mínima de 19 C°. En la región central se esperan 31 C° de máxima y 21 C° de mínima.

La región insular registrará temperaturas entre 26 y 31 C°, mientras que en la región norte los valores oscilarán entre 23 y 34 C°. En la región oriental se pronostican 32 C° como máxima y 20 C° como mínima.

El ambiente más cálido se presentará en la región sur, donde la temperatura máxima llegará a 40 C° y la mínima será de 24 C°. En el occidente del país se prevén 30 C° de máxima y 16 C° de mínima.

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Redacción La Prensa
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