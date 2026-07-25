Vaguada dejará lluvias este sábado en algunas regiones de Honduras

San Pedro Sula.

Una vaguada en altura y el desplazamiento de una onda tropical sobre el territorio nacional provocarán este sábado lluvias y chubascos de variada intensidad en gran parte de Honduras, de acuerdo con el pronóstico del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). Las precipitaciones más intensas se esperan en las regiones occidental, norte y oriental, donde además estarán acompañadas de tormentas eléctricas, según el informe del pronosticador de turno.

En el resto del país se prevén lluvias y chubascos débiles a moderados y de forma dispersa, conforme al pronóstico para este sábado. Luis Fonseca, pronosticador de turno de Cenaos, explicó que: “Una vaguada en altura y el desplazamiento de una onda tropical sobre el territorio nacional estarán produciendo lluvias y chubascos moderados a fuertes y dispersos acompañado de tormentas eléctricas en las regiones occidental, norte y oriente”.

Una vaguada en altura y el desplazamiento de una onda tropical sobre el territorio nacional, estarán produciendo nubosidad, lluvias y chubascos moderados a fuertes y dispersos, con tormenta eléctrica en las regiones de oriente, norte y occidente. Precipitaciones débiles a... pic.twitter.com/3IOaCZFBUO — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) July 25, 2026