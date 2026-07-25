¿Conoce la importancia del paso cebra? La ley da prioridad al peatón

San Pedro Sula, Honduras

Respetar el paso cebra no solo es un acto de cortesía, sino una obligación establecida en la Ley de Tránsito. A pesar de ello, en San Pedro Sula es frecuente observar a conductores que no ceden el paso a los peatones, una conducta que pone en riesgo la seguridad vial y puede ser sancionada con una multa de 600 lempiras. De acuerdo con el artículo 90 de la Ley de Tránsito, los peatones tienen prioridad al cruzar por los pasos peatonales debidamente señalizados. La normativa también establece que quienes transitan a pie deben respetar las señales de tránsito y atender las indicaciones de la autoridad, mientras que los conductores están obligados a cederles el paso en las zonas destinadas para ese fin.

Jairo Ramos, jefe regional noroccidental de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), recordó que no respetar el derecho de vía de los peatones constituye una infracción contemplada en el artículo 98 de la Ley de Tránsito, sancionada con una multa de 600 lempiras.

"El peatón siempre va a tener la preferencia en todos los diseños viales que tenemos. Es la persona más vulnerable en la vía pública y, por esa razón, en todas las intersecciones donde existan pasos cebra, e incluso donde no los haya, el conductor debe darle prioridad para cruzar", explicó el jefe regional noroccidental de la DNVT. El funcionario señaló que este tema forma parte de la capacitación que reciben quienes tramitan por primera vez su licencia de conducir; sin embargo, con el paso del tiempo muchos automovilistas olvidan esa responsabilidad y dejan de respetar el derecho de paso de los peatones.

Asimismo, hizo un llamado a fortalecer la cultura vial, reducir la velocidad al aproximarse a los cruces peatonales y mantener una conducción preventiva. Añadió que ceder el paso a una persona que cruza la vía no solo evita sanciones, sino que también puede prevenir atropellamientos y salvar vidas.