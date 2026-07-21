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De 400 licencias decomisadas; más de 60 eran de conductores que manejaban ebrios

La DNVT decomisó licencias de conducir durante operativos realizados el fin de semana en el valle de Sula. De ellas, 61 correspondían a conductores que manejaban bajo los efectos del alcohol

  • Actualizado: 21 de julio de 2026 a las 06:00 -
  • Laura Amaya
De 400 licencias decomisadas; más de 60 eran de conductores que manejaban ebrios

Agentes de la DNVT realizaron operativos de control durante el fin de semana en distintos puntos del valle de Sula, donde decomisaron unas 400 licencias de conducir.

 Foto:LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras

Los operativos ejecutados por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) durante el fin de semana en el valle de Sula dejaron como resultado el decomiso de unas 400 licencias de conducir, informó Jairo Ramos, subcomisionado de Policía y jefe regional de Tránsito.

Del total de documentos retenidos, 61 pertenecían a conductores que fueron sorprendidos manejando bajo los efectos del alcohol, una de las principales causas de accidentes de tránsito, de acuerdo con las autoridades.

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Ramos explicó que las acciones forman parte de los controles permanentes que la DNVT mantiene en distintos puntos de la región para verificar el cumplimiento de la Ley de Tránsito y reducir las conductas que ponen en riesgo la seguridad vial.

Las autoridades recordaron que conducir bajo los efectos del alcohol representa un peligro tanto para el conductor como para los demás usuarios de las carreteras, por lo que continuarán desarrollando operativos de control y prevención.

Conducir bajo los efectos del alcohol continúa siendo una de las principales causas de accidentes de tránsito, según las autoridades.

Conducir bajo los efectos del alcohol continúa siendo una de las principales causas de accidentes de tránsito, según las autoridades.

 (Foto: LA PRENSA)

La DNVT hizo un llamado a la ciudadanía a respetar las normas de tránsito y conducir con responsabilidad para prevenir siniestros viales y proteger la vida de conductores, pasajeros y peatones.

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Los operativos de tránsito se desarrollan de forma permanente en San Pedro Sul y municipios vecinos del valle de Sula como parte de las acciones orientadas a fortalecer la seguridad vial y disminuir la incidencia de accidentes en las principales carreteras y zonas urbanas de la región.

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Redacción web
Laura Amaya

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