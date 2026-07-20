IHSS desembolsa más de L1,067 millones en compras directas de medicamentos

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) ha desembolsado más de 1,067 millones de lempiras en la compra directa de medicamentos e insumos médicos, amparado en el decreto de emergencia aprobado en marzo pasado.
Los registros publicados en el portal del Observatorio Ciudadano, creado para monitorear en tiempo real las adquisiciones realizadas mediante las emergencias en salud e infraestructura, muestran al menos 611 líneas de compra correspondientes al Seguro Social.
Los procesos fueron promovidos para abastecer los hospitales y clínicas del IHSS ante la escasez de medicamentos e insumos médicos que ha afectado la atención de los derechohabientes.
Las compras fueron adjudicadas a entre 60 y 70 proveedores, entre droguerías, distribuidoras, laboratorios y consorcios farmacéuticos.
Entre las empresas que aparecen con mayor frecuencia en los registros se encuentran Droguería Farsiman, Droguería Universal, Distribuidora Leterago, Farmacéutica Internacional, Seven Pharma Honduras y el Consorcio Helifarma-Paill.
Farmacéutica Internacional S.A. de C.V. concentra el mayor monto adjudicado, con más de 410.6 millones de lempiras, cifra equivalente a cerca del 38% de los recursos ejecutados por el IHSS mediante este mecanismo.
En segundo lugar aparece Distribuidora Leterago S.A., con adjudicaciones que superan los 102 millones de lempiras, seguida de Droguería Farsiman S. de R.L., con aproximadamente L91.7 millones.
Estas tres compañías concentran una parte importante de las compras efectuadas por el Seguro Social durante la vigencia de la emergencia.
Los productos adquiridos incluyen medicamentos de uso básico, insumos para la atención hospitalaria y tratamientos de alto costo destinados a pacientes con cáncer, diabetes, enfermedades autoinmunes y otros padecimientos crónicos.
Entre los medicamentos de uso frecuente incluidos en las adquisiciones aparecen la metformina, utilizada para tratar la diabetes; diclofenaco, tramadol y acetaminofén, empleados para el manejo del dolor, y antibióticos como la cefixima.
Sin embargo, una proporción significativa del presupuesto se concentra en fármacos especializados y de alto costo, principalmente destinados a tratamientos oncológicos.
El producto que representa la mayor inversión es pembrolizumab de 100 miligramos, con compras que rondan los 80 millones de lempiras.
Le sigue pertuzumab de 420 miligramos, con un monto superior a los 75 millones de lempiras. Ambos medicamentos son utilizados en tratamientos contra distintos tipos de cáncer.
También se registran compras de enzalutamida de 40 miligramos por cerca de 50 millones de lempiras y trastuzumab emtansina, conocido como TDM1, por aproximadamente L40 millones.
A estos se suman medicamentos como abemaciclib y atezolizumab, cuyas adquisiciones superan individualmente los 35 millones de lempiras.
En los registros también aparecen sorafenib, insulina glargina, etanercept y adalimumab, con montos que oscilan entre los 25 millones y los 33 millones de lempiras.
Estos productos son utilizados para tratar cáncer, diabetes y enfermedades inflamatorias o autoinmunes que requieren terapias prolongadas y especializadas.
El listado incluye además inmunoglobulina humana, abiraterona, gliclazida y diosmina con hesperidina, con inversiones cercanas o superiores a los 20 millones de lempiras.
Las adquisiciones fueron efectuadas bajo la figura de emergencia, un mecanismo que permite acelerar la compra de medicamentos e insumos sin seguir los plazos y procedimientos ordinarios de una licitación pública.