IHSS desembolsa más de L1,067 millones en compras directas de medicamentos

Tegucigalpa, Honduras

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) ha desembolsado más de 1,067 millones de lempiras en la compra directa de medicamentos e insumos médicos, amparado en el decreto de emergencia aprobado en marzo pasado. Los registros publicados en el portal del Observatorio Ciudadano, creado para monitorear en tiempo real las adquisiciones realizadas mediante las emergencias en salud e infraestructura, muestran al menos 611 líneas de compra correspondientes al Seguro Social.

Los procesos fueron promovidos para abastecer los hospitales y clínicas del IHSS ante la escasez de medicamentos e insumos médicos que ha afectado la atención de los derechohabientes. Las compras fueron adjudicadas a entre 60 y 70 proveedores, entre droguerías, distribuidoras, laboratorios y consorcios farmacéuticos. Entre las empresas que aparecen con mayor frecuencia en los registros se encuentran Droguería Farsiman, Droguería Universal, Distribuidora Leterago, Farmacéutica Internacional, Seven Pharma Honduras y el Consorcio Helifarma-Paill.

Farmacéutica Internacional S.A. de C.V. concentra el mayor monto adjudicado, con más de 410.6 millones de lempiras, cifra equivalente a cerca del 38% de los recursos ejecutados por el IHSS mediante este mecanismo. En segundo lugar aparece Distribuidora Leterago S.A., con adjudicaciones que superan los 102 millones de lempiras, seguida de Droguería Farsiman S. de R.L., con aproximadamente L91.7 millones. Estas tres compañías concentran una parte importante de las compras efectuadas por el Seguro Social durante la vigencia de la emergencia. Los productos adquiridos incluyen medicamentos de uso básico, insumos para la atención hospitalaria y tratamientos de alto costo destinados a pacientes con cáncer, diabetes, enfermedades autoinmunes y otros padecimientos crónicos.