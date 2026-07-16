Falta de medicamentos y fallas en equipos agravan crisis del IHSS

Tegucigalpa, Honduras

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) enfrenta una creciente presión por las denuncias de derechohabientes debido al desabastecimiento de algunos medicamentos oncológicos y las fallas en equipos médicos que afectan la atención en el Hospital de Especialidades, en Tegucigalpa.

Durante las últimas semanas, pacientes con cáncer han expresado su preocupación por la falta de algunos fármacos necesarios para continuar sus tratamientos, situación que, según los usuarios, provoca retrasos en sus terapias.

Las autoridades del IHSS reconocen las dificultades y atribuyen parte del problema al aumento sostenido de pacientes oncológicos que requieren atención especializada y medicamentos de alta demanda.

Ana Lourdes Barrientos, portavoz del Hospital de Especialidades, explicó que cada mes se diagnostican entre 30 y 40 nuevos casos de cáncer, entre ellos de mama, próstata, cérvix, pulmón, estómago y páncreas.

"Hay una gran cantidad de pacientes y, aunque tengamos un porcentaje alto de abastecimiento, siempre se nos escapan algunos medicamentos por la alta demanda", manifestó Barrientos.

La funcionaria detalló que durante junio el hospital realizó más de 1,000 sesiones de quimioterapia, de las cuales aproximadamente dos terceras partes fueron aplicadas a mujeres.

En ese mismo período, el IHSS registró 38 nuevos ingresos de pacientes oncológicos, una cifra que refleja la presión que enfrenta el sistema de atención especializada.

Ante las denuncias de los afiliados, las autoridades informaron que los medicamentos ingresaron al almacén central el 15 de julio y estiman que estarán disponibles en las farmacias de oncología a más tardar el 18 de julio.

Sin embargo, los derechohabientes aseguran que los retrasos en la entrega de medicamentos generan preocupación, especialmente en pacientes que requieren tratamientos continuos.

Además de la falta de algunos fármacos, el IHSS enfrenta dificultades por fallas en equipos médicos utilizados para atender a los pacientes.