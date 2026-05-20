Pacientes oncológicos denuncian escasez de carboplatino en el IHSS

San Pedro Sula, Honduras.

Pacientes oncológicos denunciaron este martes la escasez de carboplatino en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), un medicamento de quimioterapia esencial para tratar distintos tipos de cáncer, como el de ovario, pulmón, cuello uterino, mama y cerebro. La falta del fármaco mantiene en incertidumbre a cientos de pacientes, ya que muchos no cuentan con los recursos necesarios para comprarlo en farmacias privadas o instituciones como la Liga Contra el Cáncer. De acuerdo con testimonios de pacientes, una sesión de quimioterapia que regularmente se aplica cada 21 días, requiere un aproximado de dos frascos de carboplatino de 450 mg, y actualmente, el costo de cada uno supera los L3,000 en farmacias, una cifra difícil de asumir para familias que además enfrentan gastos de transporte. Xiomara Claros, paciente oncológica, relató que en abril tuvo que comprar el medicamento en la Liga Contra el Cáncer luego de que en la clínica del IHSS le informaran que no había existencia.

“Me tocó comprarlo en la Liga, gasté cerca de L3,000 en los dos frascos. En el IHSS me dijeron que tal vez para la próxima quimioterapia ya tenían, pero tengo cita la próxima semana y todavía no han traído el medicamento”, relató. Claros contó que fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino en 2020, poco después de dar a luz a su hija menor. En aquel momento, debido a que no contaba con seguro social ni recursos suficientes únicamente se practicó la histerectomía para eliminar el tejidos canceroso. Fue hasta 2023 cuando logró iniciar tratamiento en el hospital Mario Catarino Rivas. Sin embargo, recordó que en múltiples ocasiones tuvo que comprar los medicamentos por cuenta propia para poder recibir las quimioterapias. Además, dijo que el especialista que llevaba su caso le indicó 10 sesiones de radioterapia que tuvo que realizarse en un hospital privado, procedimiento que logró costear con el apoyo de familiares y amistades que organizaron actividades benéficas. “Pagamos más de L30,000, no habría podido hacerlo sin el apoyo de mis seres queridos y demás personas que se unieron”, manifestó. Ese mismo año logró obtener un empleo en la Municipalidad de San Pedro Sula, lo que posteriormente le permitió acceder al IHSS.

En octubre de 2025 acudió nuevamente al seguro social debido a un dolor en el pie que inicialmente fue tratado como un absceso. “Estuve 15 días ingresada y luego me dieron el alta. Pero después tuvieron que ingresarme de nuevo debido a que el líquido había vuelto", indicó. Posteriormente le practicaron más exámenes, varios de ellos costeados por ella misma. Los resultados indicaron que el cáncer había hecho metástasis en el hueso de la cadera, por lo que tuvo que reiniciar las quimioterapias. Logró someterse a la primera sesión de quimioterapia con los medicamentos que adquirió en la Liga y la segunda está programada para la próxima semana. Ante ello, hizo un llamado a las autoridades del IHSS para abastecer las farmacias con medicamentos oncológicos y evitar que pacientes tengan que retrasar sus tratamientos. Otra paciente, a quien llamaremos María para proteger su identidad, compartió que también está enfrentando dificultades para conseguir el carboplatino. Según relató, esta semana debe recibir su próxima quimioterapia, pero al consultar en farmacia le informaron nuevamente que no había. “Me dijeron lo mismo desde que comencé el tratamiento. Hace 21 días me tocó comprar dos frascos. Solo pude conseguir uno de 450 mg en la Liga Contra el Cáncer y me costó L1,450; el otro lo compré en una farmacia por L1,400, pero solo me pusieron uno porque eran de diferente laboratorio”, explicó. La paciente agregó que esta semana volvió a consultar en la Liga y le informaron que el precio incrementó a más de L3,000 por frasco. “El Seguro decía que quería hacer compra local porque no había en existencia, pero la Liga sí logró abastecerse hace poco”, cuestionó. También señaló que necesita radioterapias, pero personal del seguro le informó que actualmente el IHSS no está brindando ese servicio en San Pedro Sula. Consultadas por LA PRENSA, autoridades de la Liga Contra el Cáncer confirmaron que recientemente lograron reabastecerse del medicamento, aunque indicaron que el proveedor incrementó el precio y ahora cada frasco supera los L3,000.