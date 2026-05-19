Pep Guardiola habla finalmente sobre su futuro en Manchester City

Manchester, Inglaterra.

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, insistió en que le queda un año de contrato y en que las decisiones sobre su futuro se tomarán a final de temporada.

El técnico catalán, pese a ese año extra en su acuerdo con el City, está ultimando su salida del club, que será oficial, aunque, hasta entonces, ha mantenido la incógnita al hablar en "Sky Sports" tras el empate contra el Bournemouth que les impide ganar la Premier League.

"Me queda un año de contrato. Cuando acabe la temporada, veremos", dijo Guardiola, al que le queda un partido por delante por dirigir al City.