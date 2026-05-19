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Pep Guardiola habla finalmente sobre su futuro en Manchester City

Tras semanas de especulaciones y rumores sobre su continuidad, Pep Guardiola decidió pronunciarse sobre su futuro en el club inglés.

  • Actualizado: 19 de mayo de 2026 a las 19:28 -
  • Agencia EFE
Pep Guardiola habla finalmente sobre su futuro en Manchester City

Pep y Manchester City perdieron el título y Arsenal es campeón tras la caída sufrida ante Bournemouth.

 Foto EFE.
Manchester, Inglaterra.

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, insistió en que le queda un año de contrato y en que las decisiones sobre su futuro se tomarán a final de temporada.

El técnico catalán, pese a ese año extra en su acuerdo con el City, está ultimando su salida del club, que será oficial, aunque, hasta entonces, ha mantenido la incógnita al hablar en "Sky Sports" tras el empate contra el Bournemouth que les impide ganar la Premier League.

"Me queda un año de contrato. Cuando acabe la temporada, veremos", dijo Guardiola, al que le queda un partido por delante por dirigir al City.

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"No os voy a decir mi decisión porque tengo que hablar con el presidente, con los jugadores, con mi cuerpo técnico... Cuando jugamos por la FA Cup, por la clasificación a la Champions, por la Premier, solo tengo una cosa en la cabeza, tener al equipo al más alto nivel. Y es lo que hemos hecho", indicó.

Tras diez años en el City, Guardiola puede estar viviendo sus últimos días en el City y el anuncio de su salida puede ser inminente, sirviendo el partido del domingo en el Etihad Stadium contra el Aston Villa, ya sin nada en juego, como homenaje al técnico que ha ganado veinte títulos desde 2016.

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Agencia EFE
Agencia EFE
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