Aumentan casos de cáncer de colon y tumores agresivos en niños

San Pedro Sula, Honduras.

El cáncer infantil continúa siendo uno de los principales desafíos de salud pública en Honduras, con más de 170 nuevos diagnósticos al año solo en la zona noroccidental y casos cada vez más complejos. Así lo dio a conocer la doctora Roxana Martínez, oncóloga pediatra del hospital Mario Rivas, al señalar que cada vez más lactantes y niños de primaria llegan al hospital con tumores que antes solo se veían en adolescentes o adultos, lo que preocupa a los especialistas. Martínez informó que el Mario Rivas, uno de los principales centros asistenciales del país, diagnostica alrededor de 170 casos de cáncer infantil al año, y actualmente atiende a unos 200 pacientes en tratamiento, con edades comprendidas entre cero y 18 años. A diario, el hospital atiende alrededor de 30 niños en consulta. Los pacientes provienen principalmente de San Pedro Sula y El Progreso, aunque también llegan de departamentos como La Paz, Intibucá y Comayagua, así como algunos casos que requieren procedimientos complejos procedentes de Atlántida e Islas de la Bahía. La leucemia linfoblástica, cuyo tratamiento suele durar alrededor de dos años, sigue siendo el cáncer más frecuente en niños, con 70 a 75 nuevos casos cada año, con una tasa de curación que alcanza el 70%.

A pesar de que la tasa de curación ha mejorado en los últimos años, la especialista señaló que uno de los retos que enfrentan es que muchos pacientes abandonan el tratamiento, principalmente debido a dificultades económicas y sociales. Para el caso, explicó que la atención en el hospital es gratuita, el sistema de Salud provee la mayoría de los medicamentos y los que no, son suplidos por la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer, a fin de que los pequeños puedan culminar su tratamiento. No obstante, algunos padres de familia no cuentan con los recursos para cubrir los costos de transporte, alimentación o no tienen quien cuide a sus demás hijos. También subrayó que, aunque el número de casos se ha mantenido dentro de los promedios históricos, existe una creciente preocupación por el aumento de caoss de cáncer en edades más tempranas y con tipos de tumores que antes eran poco frecuentes en niños. Señaló que, en los últimos dos o tres años, el hospital ha atendido varios casos de cáncer de colon en niños de ocho a nueve años, así como osteosarcomas en menores de 10 años, tumores que normalmente se presentan en adolescentes o en adultos mayores de 50 años. “Hace 20 años, diagnosticar cáncer en un bebé menor de un año era raro; tal vez teníamos un caso cada dos años. Hoy, tenemos un par de casos por año”, explicó la especialista, que compartió que justo esa semana se detectó cáncer en una bebé de siete meses.