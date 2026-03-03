Congreso aprueba que chaleco reflectivo será obligatorio en este horario del día

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional aprobó este martes una reforma a la Ley de Tránsito que establece el uso obligatorio de chalecos reflectivos para conductores y acompañantes de motocicletas y vehículos similares, exclusivamente durante el horario nocturno, de 6:00 de la tarde a 6:00 de la mañana. Durante el día, el uso del chaleco será voluntario. La reforma adiciona el numeral 28 al artículo 99 de la Ley de Tránsito, estableciendo también la obligación de portar una banda reflectiva o distintivo de color anaranjado, rojo o blanco, adherido a un arnés o chaleco. Esta medida aplica a motocicletas, motonetas, bicimotos, bicicletas y otros vehículos de dos o tres ruedas con motor fijo o agregado.

El artículo 3 del decreto aprobado instruye a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) y demás autoridades competentes a ajustar sus procedimientos de control y sanción conforme a la nueva disposición. La reforma busca mejorar la visibilidad de los conductores y acompañantes en horas de baja iluminación, reduciendo riesgos de accidentes y fortaleciendo la seguridad vial en el país.

