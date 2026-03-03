Congreso aprueba que chaleco reflectivo será obligatorio en este horario del día

El Congreso Nacional aprobó este martes una reforma a la Ley de Tránsito que establece el uso obligatorio de chalecos reflectivos para conductores y acompañantes de motocicletas y vehículos similares, exclusivamente durante el horario nocturno, de 6:00 de la tarde a 6:00 de la mañana. Durante el día, el uso del chaleco será voluntario.
La reforma adiciona el numeral 28 al artículo 99 de la Ley de Tránsito, estableciendo también la obligación de portar una banda reflectiva o distintivo de color anaranjado, rojo o blanco, adherido a un arnés o chaleco. Esta medida aplica a motocicletas, motonetas, bicimotos, bicicletas y otros vehículos de dos o tres ruedas con motor fijo o agregado.
El artículo 3 del decreto aprobado instruye a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) y demás autoridades competentes a ajustar sus procedimientos de control y sanción conforme a la nueva disposición.
La reforma busca mejorar la visibilidad de los conductores y acompañantes en horas de baja iluminación, reduciendo riesgos de accidentes y fortaleciendo la seguridad vial en el país.
Durante el día el uso será voluntario
La nueva medida establece que durante el día, el uso de chalecos reflectivos será opcional, permitiendo que los motociclistas decidan si los portan, aunque se recomienda mantenerlos como medida preventiva.
Además, los legisladores incluyeron un artículo que exhorta a las empresas a colocar cintas reflectivas en las motocicletas, como complemento a la visibilidad en las vías públicas.
La medida responde a estadísticas de accidentes de tránsito en las que se ha identificado que la falta de elementos reflectivos incrementa la vulnerabilidad de motociclistas, principalmente en carreteras urbanas y periurbanas.
Autoridades de tránsito indicaron que intensificarán la supervisión en puntos estratégicos del país para asegurar el cumplimiento de la nueva normativa durante las horas obligatorias.
El decreto busca generar conciencia entre los conductores sobre la importancia de la prevención y la visibilidad, reduciendo riesgos y promoviendo una cultura de seguridad vial más sólida.