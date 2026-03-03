Hondureños atrapados en guerra en Medio Oriente: "Muchos deseamos salir de forma segura"

Tegucigalpa, Honduras

Al menos 394 connacionales hondureños viven en Israel, Palestina y Qatar mientras crece la tensión militar en el Golfo Pérsico. Cancillería mantiene monitoreo permanente y contacto directo con las comunidades hondureñas, que enfrentan restricciones, alertas de seguridad y creciente incertidumbre. La activación de sistemas de defensa aérea, el llamado a permanecer en casa y la incertidumbre creciente en el Golfo Pérsico encendieron las alertas en la diplomacia hondureña. Mientras Estados Unidos ha recomendado evacuar personal no esencial en al menos 14 países de la región, Honduras monitorea a sus connacionales en Medio Oriente y descarta, por ahora, una evacuación general en algunas zonas.

Las autoridades de Cancillería confirmaron que mantiene comunicación permanente con las misiones en la zona y que los embajadores han activado protocolos de seguimiento, registro y contacto directo con los hondureños residentes. En Qatar, donde la tensión se ha sentido por la activación del sistema defensivo tras el inicio de los ataques el pasado 28 de febrero, la embajadora Sophia Escobar aseguró que la situación está bajo control. “En Qatar tenemos un conteo de 34 connacionales aquí en el Estado que son residentes. En su mayoría son familias que sus padres trabajan en las aerolíneas de Qatar Airways”, detalló la diplomática en conversación con este rotativo.

La funcionaria explicó que la mayoría de los hondureños en Doha residen con sus familias y mantienen empleos estables, principalmente vinculados a la aerolínea estatal qatarí. Desde el inicio de la escalada, la misión diplomática activó comunicación directa a través de mensajería instantánea y monitoreo constante. “Nosotros hemos estado en contacto con ellos vía mensajes de WhatsApp y estamos en contacto; hasta el momento no hay incidentes mayores, solo daños colaterales por los misiles que han sido derivados y que eventualmente los fragmentos caen en la ciudad. Pero luego lo demás, prácticamente se está tratando de llevar con normalidad”, afirmó Escobar. De acuerdo con la embajadora, las autoridades qataríes han pedido a la población mantenerse en sus residencias salvo emergencia. No obstante, los servicios básicos continúan operando con relativa normalidad en la capital. “El Estado de Qatar nos pide que nos mantengamos dentro de las residencias, que no salgamos, al menos que sea un caso excepcional o una emergencia. Todo está funcionando en una relativa normalidad, los supermercados, las farmacias, los hospitales, todo siempre está abierto”, explicó. Según datos consulares recopilados por las misiones diplomáticas hondureñas, el registro actual indica aproximadamente unos 130 hondureños en Israel, 230 hondureños en Palestina y 34 hondureños residentes en Qatar. En otros países del Golfo como Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, el censo continúa en actualización mediante registros voluntarios coordinados por las embajadas. En el caso específico de Qatar, la embajadora fue enfática en que no existe, de momento, un escenario que obligue a evacuar.

“Gracias a Dios, hasta el momento aquí en Doha no se ve la necesidad de realizar una evacuación”, subrayó. La diplomática reiteró que la sede mantiene atención permanente para cualquier eventualidad. “Nosotros estamos 24/7. De los comunicados que ha estado mandando Cancillería está mi número personal, yo estoy pendiente del teléfono. Estamos abiertos 24/7 para que ellos se contacten con nosotros”, aseguró. La misión diplomática cuenta con registro y ubicación de todos los hondureños en Qatar, lo que permite una reacción inmediata ante cualquier incidente. “Nosotros tenemos un registro de todos ellos, también les solicitamos que nos mandaran su ubicación por cualquier cosa, entonces estamos pendientes de ellos. Claro que los tenemos bien monitoreados”, sostuvo.

2,000 objetivos han sido atacados por Estados Unidos e Israel en Irán desde el 28 de febrero de 2026, incluyendo bases militares, instalaciones de misiles y parte del programa nuclear iraní.

La principal recomendación de la representación hondureña en Doha es evitar el pánico y seguir únicamente instrucciones oficiales. “Debemos mantener la calma. Eso es lo primordial. No nos podemos sobre alterar. Hay que mantener la calma y seguir las recomendaciones oficiales. Es la mejor manera de poder salvaguardarnos”, enfatizó la embajadora. También envió un mensaje directo a las familias en Honduras. “A los familiares que estén tranquilos, nuestros connacionales aquí se encuentran bien y que no se preocupen, que nosotros vamos a estar en comunicación directa y constante con ellos”, añadió.

Preocupación en Emiratos Árabes Unidos

Mientras en Qatar la situación se mantiene estable, en los Emiratos Árabes Unidos un grupo de hondureños solicitó este 3 de marzo de 2026 al presidente Nasry Juan Asfura la implementación urgente de un plan de contingencia que contemple protocolos de evacuación y asistencia consular. La petición fue formalizada mediante una carta firmada por Melissa Mascareño, residente en ese país del Golfo, donde exponen la incertidumbre que atraviesa la comunidad ante la escalada regional. “Los recientes acontecimientos han generado preocupación e incertidumbre entre los hondureños que residimos en este generoso país”, expresó Mascareño en la misiva. Los connacionales señalan que actualmente no cuentan con una representación diplomática activa y permanente en Emiratos Árabes Unidos, lo que dificulta la orientación oficial en caso de emergencia. Aunque reconocen que la Embajada de Honduras en Kuwait realizó un censo regional en el que participaron, consideran que se requiere un protocolo claro de actuación. Entre las solicitudes concretas planteadas al Gobierno figuran: establecer un canal oficial y permanente de comunicación para los hondureños en Emiratos Árabes Unidos; designar un enlace consular o representación temporal; y elaborar un protocolo de evacuación o apoyo logístico si la situación lo amerita. “Muchos de nosotros deseamos contar con la posibilidad de salir del país de manera ordenada y segura cuando aún sea posible hacerlo y en caso de que las circunstancias lo requieran”, señala la carta.

Contactos consulares que debe tener a mano