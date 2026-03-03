La pena que piden para policía que confesará el crimen de la hija de un pastor y de una bailarina

El policía municipal Luis André Velásquez Torres confesará este miércoles 4 de marzo ante un juez que asesinó a su expareja y a una amiga de ella, en un caso calificado como femicidio agravado.
Luis André Velásquez Torres se someterá a una audiencia de procedimiento abreviado, mecanismo mediante el cual busca una reducción de la pena por los dos delitos imputados.
Una de las víctimas es su expareja, Cinthia Carolina Castro Castañeda (de 26 años), hija de un pastor evangélico. La otra víctima es Génesis Nazareth Cerrato Montes (de 19), bailarina profesional.
El juez que conoce el caso calificó ambas muertes como femicidio agravado porque, según el juzgador, el acusado ejerció su poder como hombre y actuó con premeditación y alevosía contra las dos víctimas.
De acuerdo con el expediente judicial, el doble crimen ocurrió a las 3:00 am del domingo 13 de noviembre de 2022, cuando Cinthia Carolina ingresaba a su vivienda en la colonia Los Maestros, en La Lima, junto con su amiga.
El expediente señala que Luis André Velásquez Torres vigiló a las jóvenes desde que departían en un centro bailable del mismo municipio. Cuando observó que se marchaban, salió en su motocicleta y las esperó en la vivienda de Cinthia, con quien había terminado una relación sentimental cinco meses antes.
Una vez que las jóvenes descendieron del taxi VIP que habían contratado, el imputado les salió al encuentro y les disparó en reiteradas ocasiones con su arma de reglamento, una pistola calibre 9 milímetros, la cual portaba debido a que también estaba asignado a la protección del alcalde de La Lima.
Según el expediente, el policía municipal atacó primero a Génesis cuando abría el portón; la joven recibió cinco impactos de bala. Al ver lo ocurrido, Cinthia, quien tenía tres meses de embarazo, intentó huir, pero su expareja la persiguió y le disparó en diez ocasiones por la espalda. Ambas murieron en el lugar.
Autoridades del Ministerio Público informaron que este miércoles 4 de marzo de 2026 se realizará la audiencia de procedimiento abreviado, en la cual el imputado aceptaría su responsabilidad en los dos crímenes.
El Ministerio Público solicitó que a Luis André Velásquez Torres se le imponga una condena de 18 años con nueve meses por cada femicidio, que corresponde a la pena mínima con rebaja. En total, la condena sumaría 37 años con ocho meses de prisión.
La pena máxima por el delito de femicidio agravado es de 30 años de prisión por cada hecho. De no someterse al procedimiento abreviado, el acusado podría enfrentar hasta 60 años de cárcel.