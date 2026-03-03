La pena que piden para policía que confesará el crimen de la hija de un pastor y de una bailarina

San Pedro Sula, Honduras

Luis André Velásquez Torres se someterá a una audiencia de procedimiento abreviado, mecanismo mediante el cual busca una reducción de la pena por los dos delitos imputados.

El policía municipal Luis André Velásquez Torres confesará este miércoles 4 de marzo ante un juez que asesinó a su expareja y a una amiga de ella, en un caso calificado como femicidio agravado.

Una de las víctimas es su expareja, Cinthia Carolina Castro Castañeda (de 26 años), hija de un pastor evangélico. La otra víctima es Génesis Nazareth Cerrato Montes (de 19), bailarina profesional.

El juez que conoce el caso calificó ambas muertes como femicidio agravado porque, según el juzgador, el acusado ejerció su poder como hombre y actuó con premeditación y alevosía contra las dos víctimas.

De acuerdo con el expediente judicial, el doble crimen ocurrió a las 3:00 am del domingo 13 de noviembre de 2022, cuando Cinthia Carolina ingresaba a su vivienda en la colonia Los Maestros, en La Lima, junto con su amiga.

El expediente señala que Luis André Velásquez Torres vigiló a las jóvenes desde que departían en un centro bailable del mismo municipio. Cuando observó que se marchaban, salió en su motocicleta y las esperó en la vivienda de Cinthia, con quien había terminado una relación sentimental cinco meses antes.

Una vez que las jóvenes descendieron del taxi VIP que habían contratado, el imputado les salió al encuentro y les disparó en reiteradas ocasiones con su arma de reglamento, una pistola calibre 9 milímetros, la cual portaba debido a que también estaba asignado a la protección del alcalde de La Lima.