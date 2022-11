Crimen pasional: la hipótesis principal en muerte de Génesis y Cinthia en La Lima

Se informó que el taxista se le tomó declaración y relató que las dos jóvenes eran sus clientes y él siempre les daba el servicio de transportarlas. Al ruletero solo le tomaron su declaración y no fue detenido.

Genesis Nasareth Cerrato fue enterrada ayer a eso de las 10:00 am en un cementerio de El Progreso, Yoro, y a su amiga Cinthia Carolina Castro la sepultaron en horas de la tarde en un cementerio de La Lima. Olivia Castañeda, madre de Cinthia Carolina, dijo que “me la asesinaron, horrible, me duele lo que me le hicieron a mi niña”. “Los sueños de ella era que un hermano (que vive en Estados Unidos) la iba a mandar a traer con sus dos niños. En enero nos íbamos con ella porque desde el año pasado que la despidieron del trabajo no había podido conseguir empleo”, manifestó.