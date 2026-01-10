Maribel Espinoza: "Estamos viviendo una alteración del Orden Constitucional"

Tegucigalpa, Honduras.

La diputada Maribel Espinoza advirtió este sábado sobre una "alteración del Orden Constitucional en Honduras" que, según afirmó, estaría siendo "provocada y ejecutada desde los poderes Legislativo y Ejecutivo", situación que podría derivar en la activación de mecanismos internacionales de defensa democrática. A través de un pronunciamiento público, Espinoza señaló directamente a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional, asegurando que de persistir estas acciones se abriría la puerta a una respuesta de la Organización de Estados Americanos (OEA).

"Es evidente que estamos viviendo una alteración del Orden Constitucional en Honduras provocada y ejecutada desde los poderes Legislativo y Ejecutivo", expresó. La diputada sostuvo que, sin perjuicio de las acciones que puedan adoptarse desde el pleno del Congreso Nacional o ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el escenario actual podría justificar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. "Podrá darse lugar a la activación de la Carta Democrática y en sesión urgente del Consejo Permanente de la OEA", indicó. Entre las posibles medidas que, según Espinoza, podría adoptar el organismo regional, mencionó una "visita in situ con urgencia", así como "recomendaciones públicas de la OEA" y un "llamado público al Gobierno a la restauración del orden Constitucional", conforme a los artículos 17 y 18 de dicho instrumento.

En su mensaje, la congresista también lanzó duras críticas al oficialismo, afirmando que "no hay posibilidad legal para que la oligarquía perdedora de Libre se mantenga en el poder rompiendo el orden constitucional", al considerar que se estarían violentando principios fundamentales del sistema democrático.