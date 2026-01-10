María Antonieta Mejía a Xiomara Castro: "Usted prometió ante la Nación aceptar el resultado electoral"

Tegucigalpa, Honduras.

La diputada María Antonieta Mejía lanzó este sábado un mensaje a la presidenta Xiomara Castro, donde señaló que está realizando acciones como instrumentalizar la democracia, debilitar las instituciones y vulnerar la Constitución al sancionar un decreto que, a su criterio, interfiere con la autonomía del Consejo Nacional Electoral (CNE). "Usted prometió ante la Nación aceptar el resultado electoral una vez que el Consejo Nacional Electoral emitiera su declaratoria oficial. Le exigimos que honre esa palabra", expuso la diputada.

La diputada sostuvo que el mensaje de la mandataria no representa una defensa genuina de la democracia ni de la soberanía nacional, sino que utiliza ambos conceptos como justificación política para avalar decisiones que, según afirmó, atropellan la separación de poderes. Señaló que Honduras atraviesa un desgaste institucional producto de reiterados actos que vulneran la Constitución, los cuales, aseguró, han sido justificados durante el mandato de Castro mediante discursos que trasladan responsabilidades y apelan al victimismo político. Mejía enfatizó que la democracia no se protege desplazando culpas ni modificando las reglas desde el poder, sino respetando el marco legal vigente y las competencias de cada institución del Estado. En ese sentido, cuestionó que la presidenta invoque un "apego irrestricto a la voluntad popular" mientras respalda un decreto que, según su postura, busca someter al órgano electoral a la voluntad de una mayoría legislativa circunstancial y jurídicamente cuestionada. La diputada remarcó que la Constitución no otorga al Poder Ejecutivo facultades para sustituir o presionar al CNE, ni para imponerle, mediante decretos, cómo y cuándo debe actuar, advirtiendo que ese tipo de acciones constituyen una intervención política sobre el árbitro electoral.

Asimismo, sostuvo que cualquier acta pendiente, impugnación o irregularidad debe resolverse conforme a la ley y por los órganos competentes, y no por medio de presiones presidenciales o decisiones políticas que utilicen la incertidumbre electoral como herramienta de poder. Mejía subrayó que la soberanía popular se protege garantizando la independencia de las instituciones y no debilitándolas, y que la democracia se defiende desde el respeto a las reglas, no desde el poder contra ellas.